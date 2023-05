El actor Cristián de la Fuente perdió la paciencia con la prensa mexicana, tras ser consultado sobre el rumor de un supuesto romance con la actriz azteca Andrea Legarreta.

De acuerdo a las imágenes que se revelaron en diferentes programas de farándula, el intérprete fue consultado sobre el tema, a la salida de un evento para promocionar su obra “Los amantes perfectos”, al que acudió junto a un compañero.

Y es que el rumor en México, es que tras la supuesta separación de Cristián de la Fuente con la animadora Angélica Castro, este mantendría un romance con Legarreta, quien también recientemente terminó una relación.

“Yo no voy a hablar de cosas que dice la gente, la gente dice cualquier cosa que no es verdad”, dijo el chileno. “Yo no tengo que aclarar nada”, sentenció, cerrando la puerta del auto.

Recordemos que De la Fuente protagonizó un gran escándalo el año pasado, cuando fue grabado besando a una joven un restaurante, infidelidad que lo habría alejado de su esposa Angélica Castro.

A pesar de los meses que han pasado, ninguno ha aclarado si están o no oficialmente separados. Eso sí, su hija Laura compartió en diciembre, una foto con ambos en su graduación.