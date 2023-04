Laura de la Fuente salió al paso de las críticas que, algunas usuarios, expusieron contra ella en una publicación de redes sociales. En el post, varios habían hecho énfasis en las pecas en su rostro, además de otras características físicas.

Sin ir más lejos, la joven había sido defendida por su madre, Angélica Castro, en su cuenta de Instagram.

Por lo anterior, Laura partió diciendo en un video: “Le quería dar las gracias a todo el mundo por toda la buena onda en mi primer desfile, que fue una experiencia muy bacán y se agradece mucho toda la buena onda que he recibido y sigo recibiendo”.

Tras aquello agregó: “Me dio mucha pena que tanta gente no haya sido capaz de entender el propósito del desfile, que era que cada cual pudiera rescatar sus bellezas únicas, sus cualidades que los hacen únicos y los distinguen a los demás, porque todos somos distintos. Es poder resaltar eso que uno tiene que es único y hacerlo su sello”.

Defensa de Laura de la Fuente

En este sentido, la actual estudiante de Ingeniería Comercial dejó entrever que algunos de los comentarios expuestos en la plataforma le habían afectado

“No solo que lo comenten a través de un computador o una pantalla le llega a un computador, somos personas con sentimientos. Yo estoy súper conforme con mis pecas, con la forma en la que camino, con la forma en la que soy, soy yo”, expuso.

“Les voy a pedir que si son de esas personas que les molesta mi forma de caminar, les molesta mis pecas o algo mío, por favor, no me sigan, es súper simple. No tienen que tomarse el tiempo de ver mis videos y además comentar algo, ¿para qué?”, concluyó.

Hay que señalar que, el pasado fin de semana, Angélica Castro había señalado: “¡Qué absurdo y lamentable tu comentario! ¿Por qué tiene que taparse algo que la hace única y de lo que se siente orgullosa? Cuida lo que le escribes a una niña”.

“Claramente no tienes idea lo que significa para ella. Hace un año no sabía si iba a volver a caminar. ¿Por qué descalificar?”, expresó en otro comentario.