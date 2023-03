Manuel Astorga ha sido uno de los grandes críticos de Marcelo Ríos en el último tiempo. Ambos arrastran una polémica de décadas, luego que Astorga dejara de ser el preparador físico del extenista tras un confuso incidente.

En este sentido, el profesor de Educación Física no quedó indiferente a la noticia que se dio a conocer el pasado viernes, la cual indica que Paula Pavic pidió el divorcio al exnúmero 1 del mundo.

En una breve declaración al diario La Hora Astorga señaló: “Nada de lo que le pase a ese muchacho me puede importar. Sólo Dios sabe dónde pone las cosas”.

Manuel Astorga y Ríos

En enero pasado Astorga había realizado quemantes declaraciones en contra de Marcelo Ríos, al asegurar que: “Es el ser más deplorable, mi peor error”.

“No soporto al malagradecido. No soporto la vulgaridad. No soporto la picantería. No soporto la mentira”, indicó en la oportunidad.

“No soporto el chaqueteo ni el ‘vilipendeo’ porque alguien tiene una estatura para hablar porque consiguió ser el mejor del mundo o porque tiene mucho dinero o porque tiene un gran título. Para mí, el fracaso más grande como profesor y licenciado en educación es Marcelo Ríos”, añadió.

“Me acuerdo que el año 96 y el 98 el Círculo de Periodistas Deportivos me nombró como el mejor preparador físico del tour, del mundo en esta disciplina, pero yo no soy el mejor por haber trabajado con Ríos”, puntualiza.

Hay que señalar que ambos separaron caminos en el 2000, cuando el preparador físico resultó atropellado por el automóvil del deportista, en lo que habría sido una broma. Producto de aquello el profesional resultó con lesiones.