Luis Slimming será el encargado de hacer reír al Patagüal en la tercera noche del Festival del Huaso de Olmué. El joven estará la jornada después del éxito de Álex Ortiz.

En declaraciones previas a BioBioChile, el comediante expresó que se siente ansioso por subir al escenario y empezar con su rutina, la cual ha probado previamente.

“Tengo una mezcla de nervios y de ganas de salir para que todo salga bien. Siempre uno tiene ese miedo de que algo pueda salir mal, que te quedes en blanco”, indicó.

La parrilla de este sábado estará compuesta además por la Combo Tortuga, en el comienzo, y el cantante chileno urbano Young Cister, que tendrá que cerrar la noche.

Luis Slimming en Olmué

-¿Cómo te has preparado?

“Actuando harto, preparando los chistes que funcionan en todos lados, ordenarlos de tal forma que la rutina vaya creciendo. Quiero dejar los chistes más pesados para el final, para que la gente me agarre cariño en el inicio”.

-¿Cómo ha sido el paso de guionista a comediante estelar?

“Ha sido muy lindo, una cuestión muy especial de pasar de estar detrás de escenario a estar adelante, otra cosa es con guitarra y vamos a ver cómo sale”.

-¿Muchos nervios en la previa?

“He tenido episodios. Denante me estaban sacando un chiste, eso me descontroló, me lo querían sacar por un tema de las marcas (ríe). Intenté pelearlo, pero perdí. Bueno eso es parte del juego, cuando fui guionista también me pasó (ríe)”.

-¿Te han escrito otros humoristas?

“Me ha escrito Álvaro Salas, Natalia Cuevas, Don Carter me envió un mensaje bastante ordinario (ríe). Hartos colegas, gente que admiro, que conocí me ha apoyado, Ha sido bonito, porque he sentido cariño. Igual he sentido miedo, porque es como cuando pensaron que iba a ser puntaje nacional, pero no lo vi”