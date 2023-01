El cantante urbano Marcianeke acabó disculpándose con un grupo de vecinos de la comuna de Colina luego de que fuera ligado junto al cantante Standly de haber lanzado una serie de fuegos artificiales durante la madrugada del viernes.

Según constató Meganoticias, todo ocurrió la noche del viernes, cuando ambos artistas compartieron registros donde se ven junto a un grupo de personas encendiendo pirotecnia en la vía pública mientras celebran.

“Pensábamos que estaban asaltando a alguien, pero eran fuegos artificiales a la salida de nuestro pueblo. Luego nos enteramos de que los había tirado un famoso que vive en Hacienda Chacabuco. Fue un despertar temprano y nos dejó molestos”, señaló al medio una vecina del lugar.

Asimismo, otra afectada aseguró que dichas actividades “provocan inseguridad en el lugar, ya que no hay Carabineros cerca. Donde yo estaba no los vi, pero sí se escuchaban”.

Las disculpas de Marcianeke

Sin embargo, según pudo presenciar el propio noticiero, luego de realizar la denuncia pública, la voz de Dímelo Ma salió de su hogar para hablar con sus vecinos.

“Como un buen hombre, vengo a ofrecer disculpas. Yo solamente grabé, te digo al tiro (…) cometí un error, reconozco mis errores. Quiero dar cara más que nada”, comenzó diciendo.

De acuerdo a lo que explicó al noticiero, él junto a diferentes artistas comenzaron a grabar nuevas canciones y, al tener éxito con las grabaciones, “se nos escapó de las manos. Bajamos y quisieron hacerlo acá (tirar los fuegos artificiales) y luego se fueron. Yo solo grabé”.

Aunque asegura que solo se dedicó a registrar el momento, el músico destacó que estaba atento a las consecuencias. “Sabía que iba a saltarme la pata a mí, pero tampoco iba a echarme para atrás, no me iba a hacer el hueón (sic) pero por eso iba a pedir disculpas y me iba a poner los pantalones”, destacó.

Asimismo, el cantante descartó que hayan existido balazos, apuntando que “aquí estamos más que seguros. Yo me vine para acá por lo mismo, para estar seguro, porque nosotros corremos riesgos diarios”.

“Somos quienes somos, estamos haciendo las cosas bien y no queremos hacerle daño a nadie”, mencionó también, a lo que fue consultado por los riesgos de incendios en el lugar.

“Pucha, ni siquiera lo hice yo. Pero somos cabros chicos, en el momento lo fuimos”, lamentó, apuntando que poco después habló con Standly.

“Sí, lo conversamos, vinieron los Carabineros. Les tuve que decir que no se iba a volver a repetir y obviamente no se va a volver a repetir”, aseguró.