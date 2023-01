Ayer viernes, a través de su vitrina en el programa de TV+ “Sígueme y te sigo”, Mauricio Israel se refirió a la millonaria deuda que mantiene con el periodista deportivo Rodrigo Herrera, la cual piensa resolver tras años de demora.

“Yo quiero abrazarlo. Quiero terminar esta historia con él, y quiero terminarla de la mejor manera posible. Yo te quiero Rodrigo, te quiero mucho”, comentó días atrás en el programa, tal como rememora el portal de La Cuarta.

Según la publicación, la deuda se remonta a los días previos a la salida del país de Mauricio Israel, cuando este le pidió a Herrera ser aval de la rehipoteca de un vehículo de alta gama.

Ayer viernes, en el más reciente capítulo de “Sígueme y te sigo”, el analista deportivo volvió a referirse a la deuda con Herrera, a quien asegura que contactó en estos días.

“Estoy tan endeudado, Pablo Galleguillos, que no sabes qué tan endeudado estoy”, señaló y bromeó en referencia a su situación financiera.

“A mí ya me pueden revisar lo que quieran, no tengo deudas de ninguna especie, me voy a juntar con Rodrigo (…). Ya hicimos el link y nos vamos a juntar”, aseguró.

“Yo quiero decirle a todos ustedes que las cosas que se conversan, se conversan en serio, esto no es un juego (…). La gente va a saber lo que tenga que saber, cuando pase, cuando suceda”, dijo Israel, luego que sus compañeros de panel intentaran recrear un “punto de prensa” alrededor suyo.

“Me interesa mucho la conversación, me interesa arreglar con él y lo que más me importa es el abrazo. Cuando suceda ustedes van a ser los segundos en saber (…). (Esto) habla muy bien de Rodrigo, yo se lo agradezco mucho. Estoy feliz de que este encuentro se pueda producir”, añadió.