Durante la tarde del jueves, el programa Sígueme y Te Sigo acabó viviendo un tenso momento entre sus panelistas, luego de que la periodista Nataly Chilet y el comentarista deportivo Mauricio Israel acabaran discutiendo en vivo por casi 10 minutos.

Todo ocurrió cuando el panel hablaba respecto a los cambios de la televisión junto a los rumores sobre la salida de los rostros de La Red para fin de año.

En eso, Chilet leyó un mensaje de Eduardo Fuentes, quien comentó los cambios que tendrían en Buenos Días a Todos con su llegada. Sin embargo, tras dar su mensaje, Israel soltó una leve risa y aseguró que Fuentes “no dijo nada”.

“Sé que no percibiste nada, pero yo sí”, le respondió Chilet de inmediato, hecho que hizo al comentarista deportivo dirigirse a su compañera.

“¿Por qué provocas que después la prensa diga que me paras el carro a cada rato?”, cuestionó, a lo que la comunicadora trata de explicar la cuña de su fuente.

Sin embargo, Israel y Chilet se enfrascan en una breve discusión sobre la relevancia de dicho mensaje, a lo que el ex rostro de Mega asegura que “todos los que han llegado a animar el matinal de TVN han dicho lo mismo”.

“Te pediría, querido Mauricio, que no desprecies mi reporteo”, respondió entonces la también modelo, a lo que el animador excusó que jamás quiso atacar su trabajo, llamando a discutir “sin agresividad”.

“Exactamente. Sin agresividad, Mauricio, por favor ¿Sabes por qué? No me gusta que me traten mal en pantalla”, añadió, siendo interrumpida nuevamente.

“Tú estás siendo súper agresiva. Has sido agresiva desde el principio”, recriminó Mauricio Israel a Nataly Chilet.

“¿Te puedo decir algo? Tú siempre estás tratándome mal en pantalla y con varios malos comentarios. Tú estás acostumbrado a tratar mal a la gente, al parecer. Te pediría, por favor, respeto. Respeto a los colegas”, añadió la periodista, a lo que sus compañeros tratan de calmar el momento.

“No puedo llegar a ningún acuerdo con Mauricio, porque pensamos distinto y somos distintos”, aseveró, a lo que Israel hizo un gesto, a modo de humorada, de haberse desmayado por los dichos de Chilet.

Por su parte, el conductor del programa, Francisco Kaminski, preguntó a Chilet sobre en qué momento había sentido que su compañero “le ha faltado el respeto”.

“¿En cuál de todos los momentos? Si quieres que transparentemos la situación, seré honesta. Desde antes que llegara Mauricio Israel a este programa. Cuando me enteré de que venía, me sentí incómoda por la situación, porque hay cosas que me molestan”, aseguró la profesional.

En eso, Chilet recordó una de las primeras apariciones de Israel, donde contó su versión respecto a la situación familiar que tiene con su hija, a la cual reconoció no haberla visto desde que llegó al país.

“Sentí que él no podía venir a decir que él era una blanca paloma, siendo que tenía un peso y todos tenemos una historia. De ese momento me provoca un rechazo, pero he tratado de llevarme bien con él, porque estamos en un panel”, continuó.

Asimismo, apuntó que “no me es fácil, porque opinamos muy distinto y tuvimos una diferencia con respecto a que él dijo que no había que normalizar a los homosexuales, lo que me pareció un insulto, y así hemos tenido muchas diferencias”.

El desahogo de Chilet acabó calando en el comentarista deportivo, quien en respuesta mencionó que “cuando uno llega enjuiciado, no hay nada más que hablar, cuando hay prejuicio no hay nada más que hablar. Llegaste completamente prejuiciada, lo acabas de reconocer”.

Así, recordaron el primer cruce que tuvieron, cuando Chilet contactó a la expareja de Israel, cosa que la propia comunicadora reconoció que fue meramente investigación para tener ambos relatos.

“¿Me llamaste a mí? ¿Me llamaste tú alguna vez? Tú, que llamas a todo el mundo, ¿Me llamaste a mí? Dejémoslo así. Ella jamás me llamó”, acusó el panelista.

Asimismo, la ex Miss Chile aseguró que no era necesario “porque ibas a estar en vivo y la que no estaba era Marisol Gálvez. Y si tú estás en vivo, yo siempre voy a llamar a la persona que no está. En todo caso, como soy profesional, voy a seguir debatiendo contigo, porque pensamos distinto y eso enriquece la conversación”.

En eso, Titi García-Huidobro quiso referirse al tema, buscando evitar que tanto Nataly Chilet como Mauricio Israel volvieran a responderse. “Tú siempre estás a la defensiva, y eso es una lata, porque siempre van a haber roces”, acusó a Chilet.

“Entonces aquí estamos pésimo, porque tú vas a trabajar todos los días con Mauricio, tendrán que hacerse un lavado de cerebro (…) Él es tu compañero de trabajo, y uno tiene que deberle respeto”, continuó.

“Yo siempre voy a defender mi punto de vista. Y si piensa distinto, está bien”, respondió Chilet, a lo que fue interrumpida por Israel.

“A mí me da mucha lástima que tengas un prejuicio tan grande conmigo. Tú te sientes siempre atacada. Yo he tratado durante todo este tiempo de llevar la cosa lo más liviana posible”, aseveró Israel, continuando con la discusión.

Así, tras otros minutos de cruce, Andrés Baile quiso tomar la palabra respecto a la situación.

“Yo tengo un poquito más de años de trayectoria farandulera que ustedes y qué vergüenza. Qué vergüenza lo que están haciendo. El único que puede hacer este show soy yo, no ustedes”, bromeó, para alivianar el momento y cambiar el tema.