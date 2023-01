La animadora se ha enfrentado en varias oportunidades a Mauricio Israel, quien suele hacer comentarios respecto al reporteo de la periodista. No obstante, ella no dejará el canal, sino que sólo el programa.

Tras varios enfrentamientos con Mauricio Israel, la periodista Nataly Chilet renunció al programa Sígueme y te sigo, de TV+.

Así lo confirmó el portal Página 7, que agrega que la comunicadora no se irá del canal, sino que formará parte de otro programa.

Recordemos que Chilet se enfrentó a Israel en más de una oportunidad en el programa de farándula. Uno de los momentos más tensos se vivió en diciembre pasado, cuando comentaban los rumores del éxodo de rostros de La Red.

En aquel momento, Nataly leyó un mensaje que le envió Eduardo Fuentes, lo que desató una risa burlona de Israel, lo cual generó molestia en la profesional.

“Te pediría, querido Mauricio, que no desprecies mi reporteo”, respondió entonces la también modelo, a lo que el animador afirmó que jamás quiso atacar su trabajo, llamando a discutir “sin agresividad”.

“Exactamente. Sin agresividad, Mauricio, por favor ¿Sabes por qué? No me gusta que me traten mal en pantalla”, añadió.

La discusión se extendió hasta el punto en que el animador del espacio, Francisco Kaminski debió intervenir, pidiéndole a ella que especificara en qué momentos Israel la había tratado mal.

Nataly Chilet renunció al espacio, pero eso no quiere decir que dejará el canal, pues se sumará a un nuevo proyecto que mezclará “espectáculo nacional e internacional, y que se transmitiría previo a Sígueme y te sigo, en un formato más extenso, donde la periodista será la animadora oficial”, afirmó Página 7.