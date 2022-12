Fue un 2022 bastante movido en el ámbito del espectáculo. Sin ir más lejos, para muchos críticos y animadores este año ha marcado el regreso de la farándula a la televisión, con sus escándalos, acusaciones cruzadas y quiebres amorosos.

Durante este periodo fueron varias las parejas y matrimonios que terminaron sus vínculos, mientras que otros optaron por tomar distancia y esperar.

A continuación te presentamos nuestro listado de los famosos que pusieron fin a sus relaciones, algunas de décadas, tanto a nivel nacional como internacional.

Quiebres amorosos en Chile

Cristian de la Fuente y Angélica Castro

El que fuera uno de los matrimonios más estables del mundo del espectáculo vivió un mediático quiebre en septiembre. Esto a raíz de un video que evidenció la infidelidad del actor a la modelo, mientras grababa una película en México. Desde ese entonces ambos han estado separados.

Rumores aseguran que ambos tendrían una relación cordial en la actualidad, ya que se han visto juntos en actividades de su hija Laura, quien recientemente se graduó del colegio.

Millaray Viera y ‘Chino’ Sepúlveda

Fue en diciembre de este año cuando se confirmó el quiebre entre la animadora y el publicista, quienes estuvieron juntos por dos años.

Rumores en algunos programas apuntaban a una infidelidad como detonante del distanciamiento, pero aquello fue descartado por Sepúlveda: “Mi relación con la Milla no se terminó por una 3ra persona. Hay cariño entre nosotros y entre nuestras familias. Nada más que agregar”.

Mónica Godoy y Nicolás Saavedra

Los actores pusieron fin a su relación luego de 22 años. Ambos tuvieron un distanciamiento en buenos términos, compartiendo actividades con sus hijas sin problemas.

“Después de un largo proceso, y de común acuerdo, hace algunos meses decidimos poner fin a nuestra historia como pareja”, detallaron ambos en ese momento.

Di Mondo y Eric Javits

Esto fue confirmado por el fashionista en conversación con Julio César Rodríguez, asegurando que el quiebre con el diseñador estadounidense se produjo en julio pasado.

“No hemos hablado si uno se vuelve a enamorar. No es fácil, porque cuando uno tiene una conexión tan grande, tanto amor, es difícil. Ha existido tanto amor que no nos odiamos”, expresó Di Mondo.

Daniel Matamala y Blanca Lewin

Se trató de un quiebre matrimonial que sorprendió a muchos a comienzos de año, debido a que era una pareja que había demostrado estabilidad. Ambos hablaron del tema meses después.

“Antes me comía los momentos de tristeza o depresión sola y ahora he aprendido a pedir ayuda y darme cuenta de que estoy rodeada de gente que me quiere mucho”, expresó la actriz.

Separaciones de celebridades

Shakira y Piqué

Sin duda este fue el quiebre que más resonó durante el año, el cual fue confirmado por la cantante colombiana y el exfutbolista a través de un comunicado. La situación fue detonada por una infidelidad del él.

El hecho en sí dolió a la compositora, quien habría dedicado a su expareja canciones como Te felicito y Monotonía, mientras que el también empresario comenzaba a salir con una joven llamada Clara Chía Martí.

Recientemente, ambos llegaron a un acuerdo respecto a la custodia de sus hijos, el cual permitirá a Shakira dejar Barcelona y radicarse con sus seres queridos en Miami.

Jason Momoa y Lisa Bonet

Fue el pasado 12 de enero cuando el intérprete de Aquaman anunció su separación de la actriz, luego de una relación de más de 16 años. Ambos lo confirmaron en un comunicado.

“Entre los cambios sísmicos que están ocurriendo, seguimos sintiendo y creciendo. Entonces compartimos nuestras noticias familiares: nos estamos separando en matrimonio”, indicaron.

Kim Kardashian y Kanye concretaron su divorcio

Si bien ambos habían confirmado su separación en 2021, recién a fines de este año concretaron el acuerdo de divorcio, luego de arduas negociaciones y abogados de por medio.

En este sentido, la empresaria y el rapero acordaron el monto de la manutención de sus hijos y que ambos compartirán la custodia de los menores.

Belinda y Christian Nodal

Fue a través de una historia en Instagram el cantante mexicano Christian Nodal confirmó su quiebre amoroso con Belinda luego de casi un año de relación.

“A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido (Belinda y Nodal) darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro”, expresó en ese entonces.

La expareja se había conocido a inicios de 2020, cuando se desempeñaban como entrenadores del programa buscatalentos “La Voz”, en México.