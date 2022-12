Hace algunas semanas se confirmó el fin de la relación entre Millaray Viera y Cristián ‘Chino’ Sepúlveda. Todo esto se dio en medio de la bullada salida de la animadora de Chilevisión.

Durante este periodo, fueron varios los rumores que surgieron sobre este quiebre, algunos incluso apuntando a una infidelidad de por medio.

No obstante, en un escueto mensaje a través de Twitter, Sepúlveda salió al paso de esto e indicó que el término se produjo por otros motivos.

“A mí nadie jamás me ha preguntado si el rumor que algunos medios han amplificado es cierto y bueno: No es cierto. Mi relación con la Milla no se terminó por una 3ra persona. Hay cariño entre nosotros y entre nuestras familias. Nada más que agregar”, expuso.

Presente de Millaray Viera

Hay que señalar que, tiempo atrás, existieron varios rumores respecto a la salida de Millaray de Chilevisión, muchos apuntando a temas salariales.

“Se han dicho tantas cosas y eso no es real. La salida fue en los mejores términos posibles y eso lo podrán confirmar los ejecutivos del canal”, expresó.

“No me voy por esas cosas que están diciendo. Propuestas hay, pero no hay nada cerrado. Por ahora quiero aprovechar estos días de recuperarme yo. Cuando mi corozoncito esté bien voy a tomar la mejor decisión”, agregó.

De momento la casa televisiva está transmitiendo los últimos programas que la comunicadora grabó antes de su salida. Por ahora sigue en negociaciones con otros canales.