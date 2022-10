Durante su participación en La Divina Comida de CHV, la reconocida actriz rompió su silencio sobre el quiebre matrimonial con el periodista, indicando que debido a que ha pasado “tan poco tiempo”, siente que “es demasiado reciente para mirar con la distancia necesaria para hablar de eso”.

“Si lo hiciera, me pondría a llorar y no quiero llorar”, reconoció la intérprete mientras compartía con el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, y los actores Pedro Campos y Liliana García.

Por lo mismo, admitió Lewin, el apoyo de su entorno más cercano ha sido fundamental para sobrellevar este complejo momento.

“Antes me comía los momentos de tristeza o depresión sola y ahora he aprendido a pedir ayuda y darme cuenta de que estoy rodeada de gente que me quiere mucho”, sostuvo.

“No vivimos solos en el mundo, encuentro yo”, concluyó, recibiendo el apoyo de los demás participantes.

Recordemos que en abril pasado Matamala participó en el late de Julio César Rodríguez Pero Con Respeto, ocasión en la que también se refirió a su nueva vida tras la separación con Blanca.

“Igual como que uno se enfoca en cosas súper prácticas: en tener mi lugar, yo tengo a mi hijo así que me enfoco en que tenga su pieza, que tenga sus juguetes, su lugar, que se sienta cómodo y después te vas armando de a poco”, mencionó.

Así, aseguró que en su día a día se centra en “hacer cosas prácticas como para que la vida vaya fluyendo, como hacerte tus horarios, tus rutinas”.