Este jueves, el fútbol nacional se remeció con la detención de nueve jugadores, todos excadetes de Cobreloa, a quienes se les indica como perpetradores de la violación masiva de una joven en 2021, en la Casa Naranja.

Según detalló La Tercera, se trata de los excadetes del club loíno Óscar Ramírez Mendoza, Cristóbal Saravia Arredondo, Jhan Góngora Ordoñez, Rivaldo Hernández Pizarro, Nicolás Navarro Villafuerte, Patricio Romero Leiva, Lucas Román Avilés, Joaquín Agüero Núñez y Luciano Parra Villanueva.

Según el relato de la víctima, identificada como Valentina, fue abusada por ocho personas el 16 de septiembre de 2021, en un lugar donde viven futbolistas y cadetes del club loíno.

“Me pegaron cachetadas, con un cinturón, me ahorcaron, eran bastante violentos”, contó la afectada, asegurando que en el lugar los jóvenes habían consumido alcohol, marihuana y cocaína. Ella asumió que también consumió.

En detalle, la joven contó que “llegué a esa casa como a las 22.30 horas, me invitó un amigo que yo tenía en ese tiempo, porque era 18 de septiembre y se trataba de un asado”.

“Yo fui con uno al baño, y llegando al baño me encuentro que hay dos personas más. Ahí intento salir del baño, y me toman de los brazos y me llevan a una pieza. Ahí habían más personas”, relató. “Traté de escaparme, estaba shockeada, por eso no hice nada”, complementó.

Asimismo, confirmó que hubo grabaciones por videollamada mientras se cometía el ilícito: “Me mostraban (por la cámara) y decían ‘mira como tenemos a esta mina’ y se reían. Me sentía mal, me sentía sucia, pero yo decía que si me dejaba, iba a ser más rápido. Si me oponía podían hacer algo peor”.

“Uno de ellos tenía el cinturón puesto, se lo sacó y me lo puso en el cuello y me empezó a ahorcar. Después me pegaban con el mismo cinturón”, relató la joven.

Y luego de casi tres años, el Ministerio Público reunió las pruebas suficientes para formalizar a los jóvenes y solicitar que todos queden en prisión preventiva, lo que se revisará la tarde de este viernes.

Entre las pruebas con las que cuenta la Fiscalía, están peritajes realizados por la Brigada Investigadoras de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI). Estos permitieron a la Fiscalía Local de Calama concluir de que ocho de los imputados agredieron sexualmente a la joven. En tanto que el noveno, Román Avilés, no habría participado del hecho en si, pero sí grabó el momento en que esto ocurrió.

Según detalla La Tercera, los investigadores concluyeron también que, aunque Valentina desistiera de la denuncia en un principio, el delito sí ocurrió.

Para probarlo, se consideraron los informes en las que se constatan las lesiones que la joven tuvo y que fueron confirmadas en Urgencias del Hospital Carlos Cisterna de Calama.

Entre ellas se encontraban hematomas y lesiones en la espalda, glúteos y en la zona genital.

De hecho, el informe de la atención en urgencia firmado por la doctora Alejandra Ledezma Soza, y que tiene fecha 17 de septiembre de 2021, concluyó: “Relato otorgado por paciente más signos físicos sugerentes de violencia sexual flagrante”.

Por último, el Ministerio Público expondría antecedentes contenidos en un informe sexológico elaborado por peritos especializados.