Luego de haber solicitado el divorcio a inicios de 2021, Kim Kardashian logró alcanzar un acuerdo de divorcio con el rapero Kanye West, donde el músico deberá pagar a su ahora exesposa 200 mil dólares mensuales (casi 180 millones de pesos chilenos) como pensión alimenticia, según confirmó CNN.

La pareja estuvo casada por más de 6 años, transformándose en una de las más mediáticas del espectáculo estadounidense. Su separación tampoco estuvo libre de polémicas luego de los diferentes episodios que vivió West tras la separación.

Un bullado divorcio

Antes de anunciar su divorcio, los tabloides estadounidenses como People, Page Six y Entertainment Tonight llevaban meses informando de la crisis matrimonial, que se vio agravada cuando el rapero presentó una controvertida y surrealista campaña presidencial para las elecciones presidenciales de 2020 en EE.UU.

Tras ese anuncio, que se materializó en varias candidaturas locales y estatales sin ninguna posibilidad, el rapero protagonizó una serie de comportamientos erráticos e impredecibles.

Asimismo, su distanciamiento habría aumentado debido a las profundas diferencias políticas y de estilo de vida entre ambos.

Un punto de inflexión, asegurqaron entonces, ocurrió durante uno de los actos de campaña del excandidato, donde relató llorando una discusión con Kim sobre la pérdida de su primer hijo.

Otras fuentes aseguraron que la decisión de la modelo había sido tomada meses atrás, y que solo fue aplazada tras los problemas psiquiátricos del cantante.

La estrella habló por primera vez de estos problemas en una entrevista televisada en la que pidió comprensión hacia West, quien sufre un trastorno de bipolaridad.

El matrimonio había asistido a varias sesiones de terapia antes de iniciar los procedimientos para el divorcio.

Kardashian, que se casó con West en 2014, ha triunfado en la televisión con el reality “Keeping Up with the Kardashians”, y es una de las celebridades más populares en las redes sociales (tiene unos 200 millones de seguidores en Instagram).

Por su parte, West está considerado como uno de los raperos más importantes de la historia gracias a discos como “My Beautiful Dark Twisted Fantasy” (2010) o “Yeezus” (2013).

De acuerdo a lo informado, tanto la empresaria como el rapero compartirán la custodia de sus cuatro hijos.