El habilidoso mediocampista argentino-chileno Luciano Cabral es el jugador de moda en el presente Campeonato Nacional. Gracias a grandes actuaciones con la casaquilla de Coquimbo Unido, el jugador de 29 años está en la mira de Colo Colo y La U.

Y no solo es seguido por estos dos ‘grandes’ del balompié nacional. El otrora seleccionado nacional Sub 20 también es pretendido desde Europa y específicamente desde Bélgica.

Ante la posibilidad que Cabral arribe al ‘Romántico Viajero’ en la mitad de temporada, el entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, fue tajante…por el momento.

“No, todavía eso no se conversa. Nosotros creemos que tenemos que ir partido a partido y mientras no haya ventana de mercado abierta, no es un tema prioritario”, expresó este viernes en el CDA.

“Estamos enfocados en Deportes Iquique y después en los cuatro partidos que quedan de la primera rueda del Campeonato Nacional. A partir de la fecha 15, con una ventana bastante larga de mercado, recién analizaremos producto de la evaluación de nuestro plantel, si es necesario incorporar o no”, complementó.

Incluso, el técnico campeón con Huachipato fue claro en señalar que el tema de Cabral “no es prioridad para mí. No hablo de jugadores y de supuestos, hablo de realidades”.

El oriundo de General Alvear registra siete goles y cinco asistencias en 45 partidos con Coquimbo Unido, donde llegó en diciembre de 2022. Su último tanto lo marcó el pasado fin de semana y fue de gran factura, con una vistosa tijera en el triunfo ‘pirata’ sobre Everton en Viña.