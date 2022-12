El familiar arremetió contra Valdivia, a raíz de sus últimas polémicas, y también contra su madre, con quien no tiene mayor relación.

Semanas difíciles han vivido Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz. Esto luego que la modelo confirmara la separación del futbolista y Anita Alvarado emitiera un ‘incendiario’ live de Instagram contra ella. Ahora, un medio hermano del exseleccionado nacional alzó la voz en redes sociales.

A través de su cuenta de Facebook Hugo Bravo Toro, quien es hijo de la madre de Valdivia y también jugó profesionalmente al fútbol, arremetió contra su familiar.

“Me preguntan mucho por los comportamientos que tiene gente que lleva un poco de mi sangre. Y me refiero a los escándalos y vidas llenas de hipocresía. Que feliz me pone haber sido criado por mi abuelo y sobre todo por la indiferencia que tuvo hacia algunos hijos e hijas. Gracias por todo Juan Toro Ramírez”, expuso.

En este sentido, Hugo Bravo también lanzó severas críticas hacia su madre, Elizabeth Toro, con quien no tendría mayor relación.

“Ah y al papá del genio (Valdivia) díganle que sí, es verdad, que su hijo es más inteligente que yo. Pero sólo dentro de una cancha. Y le volveré a recordar que mi padre es más vivo que él (…) No se comprometió nunca con una cobarde y con problemas psiquiátricos.”, concluyó.

Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia

Hay que señalar que, en entrevista con Eduardo Fuentes, Daniela Aránguiz habló de la relación que lleva en la actualidad con Jorge Valdivia, de quien está separada.

“Uno siempre le echa la culpa a la mujer. La mujer le coqueteó, la mujer hizo esto, la mujer hizo esto otro. Pero yo entendí con los años que si no iba a ser esta, iba a ser otra mujer”, comentó.

“Él que me debía respeto a mí y a la relación, no era la mujer, que además yo no conocía, sino que mi marido. Y eso cuesta entenderlo cuando uno está enamorada y cegada por un proyecto que tienes de vida y familia”, reconoció en la opoirtunidad.