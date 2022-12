Cristián de la Fuente usó sus redes sociales para dedicar un video a quienes le dedican odiosos mensajes por su físico. "Si no tienen un comentario buena onda, no lo hagan", indicó.

A través de sus Historias en Instagram, el actor compartió un breve registro mientras se entrena para competir en el Ironman 70.3 Pucón.

“Terminando el día, en la mañana tocó correr 10 kilómetros y ahora toca nadar (…) así que a entrenar, cero ganas”, comenzó señalando.

No obstante, el presentador de televisión aprovechó la instancia para dedicar un claro mensaje a todos sus haters.

“Para los que a veces mandan mensajes que dicen: ‘que estás flaco’, ‘qué estás arrugado’, ‘se te cayeron las carnes’, ‘qué mal te ves’, ‘qué viejo te ves’. Sí, ese soy yo, lo siento”, sostuvo.

“No me veo más joven, no me veo mejor, estoy cansado, estoy raja, pero igual estoy entrenando y hago lo puedo”, mencionó.

“Entonces, si no tienen un comentario buena onda, no lo hagan. Y si piensan que estoy cagao, que estoy viejo, no sé, cómo esté, ahórrenselo, porque yo voy a seguir dándole. ¡Vamos que se puede!”, concluyó.

Recordemos que el actor ha tenido unos complejos últimos meses luego que en septiembre saliera a la luz un acto de infidelidad de De la Fuente en México mientras grababa una película de Navidad.

Tras conocerse el registro, Cristián ofreció disculpas públicas para su familia.

“Obviamente, tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia. Y estoy muy arrepentido. Nada más. Esa es la verdad”, expresó en aquella oportunidad.