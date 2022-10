El periodista de CHV Roberto Cox se refirió a las múltiples críticas y “funas” que recibe en redes sociales, compartiendo también su apoyo a Karol Lucero debido a los ataques que recibió en línea años atrás, provocando su salida de la televisión.

En conversación con Tiempo X, el comunicador se refirió a los constantes comentarios de odio que recibía en redes sociales, apuntando que en la actualidad lo tenían sin cuidado.

“Creo que en algún momento pudo haber habido una preocupación por lo que se decía en Twitter, pero no fue un fenómeno hacia mí, fue un fenómeno generalizado en Chile, sobre todo tras el estallido social”, comentó entonces.

Asimismo, aseguró que si bien “siempre seguí trabajando en CHV”, “hubo otros medios de comunicación que tomaron decisiones muy drásticas con otros rostros que salieron de pantalla en ese entonces sin justificación real, que hasta el día de hoy no han vuelto”.

“Como lo que pasó con Karol Dance”, ejemplificó, rememorando el nombre televisivo de Karol Lucero, quien dejó la televisión poco después de una serie de críticas en redes sociales

Sobre Lucero, Cox aseguró que “yo lo conozco, me parece un cabro bueno, simpático, talentoso en lo que hace y de repente, la funa le cayó encima, por algo completamente injustificado, y nunca más volvió a la tele”.

Roberto Cox y los peligros de las “funas” en redes sociales

“Eso creo que no puede pasar. No puede pasar que se tomen decisiones para satisfacer el hambre que tiene Twitter. Eso no puede ser, y como medio de comunicación tenemos que tener la valentía de decir ‘hasta acá llegó la funa"”, criticó.

Asimismo, afirmó que dicha acción de sacar al rostro tras “funas” de internet acababa con un resultado contraproducente. “Si yo te saco de pantalla, estoy diciendo que lo que ellos dicen es verdad. Y ahí hay un peligro”, mencionó.

El periodista también fue consultado respecto a cómo ve hoy las críticas en línea. “Se están cumpliendo tres años desde el estallido y hubo altos y bajos”, aseguró.

“Empecé a salir adelante, con un programa todas las mañanas, haciendo coberturas que la gente valora, y yo creo que lo que pasa en Twitter me tiene sin cuidado”, cerró.