Este lunes Roberto Cox realizó una dinámica de preguntas y respuestas a través de Instagram, donde respondió las interrogantes de algunos de sus seguidores. En este sentido, el periodista expresó que no ha hecho amistad con otros conductores de TV y ha analizado la posibilidad de dejar Chile.

Tras ser consultado respecto a sus orígenes, Cox sostuvo que sus padres de países distintos: “Papá chileno, mamá argentina, nacido en Suiza. Intento rescatar lo mejor de cada país. Y ahora en el Mundial voy por Argentina”.

“Nací en Ginebra en 1983. Creo que la última vez que estuve por ahí fue a mediados de los noventa. Me encantaría volver. ¡Es hermoso! Mi madre alguna vez me preguntó por qué no aprovechaba el pasaporte para irme a vivir allá, pero creo que no podría soportar tanto orden”, expuso.

Asimismo, el comunicador habló respecto a los amigos que ha hecho en televisión, asegurando que los profesionales más cercanos a él están fuera de pantalla.

Roberto Cox y opción de irse de Chile

“Tengo un montón. Periodistas, camarógrafos, productores. Si te refieres a los conductores o animadores de TV, no tengo”, aseveró.

En otro un punto un usuario le pregunto acerca de cómo maneja las reacciones a su trabajo: “Esa mierda (odio en redes) no es nada comparada con todo el cariño que recibo día a día. Los haters me tienen sin cuidado”.

Por último, también abordó la opción de dejar nuestro país en un futuro no lejano, reconociendo que ha pensado esto debido situaciones que están ocurriendo actualmente.

“Por mi historia y las cosas que están pasando en Chile, es una posibilidad que siempre analizo y evalúo”, concluyó.

Hay que señalar que, en el último año, Cox estuvo reporteando en países como Francia, Afganistán y Reino Unido. Este último viaje se dio tras la muerte de Isabel II.