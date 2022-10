Pancho Saavedra estuvo invitado al nuevo capítulo del programa Juego Textual de Canal 13, donde habló de aspectos ligados a su vida privada, como su rol de padre, matrimonio y recuerdos junto a su familia.

En este sentido, luego de la consulta de una de las panelistas del espacio, el comunicador recordó el día que le contó a su padre que era homosexual y estaba pronto a casarse.

Aquello se dio un día en que la pareja realizó un viaje hasta Curicó, ciudad de donde él es originario.

“Son procesos que cuestan, porque en este país, las cosas para que la gente gay son mucho más difíciles. De hecho, yo no sé cómo el Coke (su pareja) me tuvo tanta paciencia”, indicó.

“Cuando yo estaba pololeando con él, y quería ir a ver a mi familia a Curicó, nosotros íbamos y nos quedábamos en un hotel porque mi papá no podía vernos. Mi papá no sabía que yo era gay. No sabía. Mi mamá sí sabía, de siempre”, agregó.

En este sentido, Saavedra describió una experiencia incómoda que vivió su actual esposo en la ciudad de la Región del Maule, durante una actividad pública.

Recuerdo de Pancho Saavedra

“Un día yo tenía que firmar unos libros. Hice un libro de ‘Lugares que hablan’ y fuimos a hacer una firma de libros a Curicó. Y mi papá llegó a este lugar y vio que el Coke estaba en el auto esperándome. Dijo: ‘¿Cómo? Si este es el auto del Pancho, ¿quién está acá dentro?’. Le dije: ‘No, papá, es mi amigo’. Ahí él quedó con la duda”, recordó.

“El Coke me dijo: ‘¿Sabes qué? Yo no te voy a permitir más que me traigas escondido a Curicó porque yo no me lo merezco. O no te pones los pantalones y hablas con tu viejo, o se termina esta relación”, añadió.

De acuerdo al rostro de Canal 13, su relato fue bien directo: “Él tenía toda la razón. Ese día fui a hablar con mi viejo y le dije: ‘Papá, soy gay y me caso. Será en Curicó, 200 invitados. Si quieres ir vas, si no, no"”.

“Le pregunté qué preguntas quería hacerme y él me dijo: ‘¿Alguien abusó de ti?’. Le dije: ‘No papá, nadie abusó de mí. Yo nací así. Desde chiquitito soy así”, relató.

Por último, también recordó que la reacción de su padre fue buena: “Creo que mi papá lo sabía pero, efectivamente, ellos cargan con mochilas y uno también tiene que ser empático con la gente que se está recién abriendo”.