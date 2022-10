Este martes se confirmó el deceso de Erasmo Vidal, padre del futbolista chileno Arturo Vidal. Un integrante de la familia que habló del hecho, en redes sociales, fue el hijo ‘influencer’ del seleccionado nacional, Alonso, quien es conocido como ‘Monito’ Vidal.

“Vuela alto Tata Erasmo. Un fuerte abrazo a mis tíos. Ambar, Sandrino y Jean Paul. En especial a mi papá (Arturo) y mi tía María Vidal. Tata descansa en paz”, escribió el muchacho.

Otra miembro del clan que se había referido al tema había sido el hermano menor del ‘King’, quien desconsolado había señalado: “Vida csm de mierda (sic). Vida cu… (sic) injusta. Papito te amo, me quiero morir. Cómo. Nooo”.

Por su parte, el jugador del Flamengo confirmó que jugará el partido del próximo miércoles con su equipo, para probablemente viajar en las próximas horas a despedir a su progenitor.

Palabras de ‘Monito’ Vidal

Sergio Inda, amigo de la familia Vidal y encargado de cuidar los caballos de carrera propiedad del ‘Rey’, indicó a medios de comunicación que Erasmo Vidal había tenido problemas de salud en el último tiempo.

“Todo habría ocurrido hoy en la mañana. Temprano fue encontrado ahí, no estaba en muy buenas condiciones. Pero por lo que me avisaron, habría fallecido como a los nueve de la mañana. Se hablan muchos rumores, uno no sabe bien qué creer. Decir o afirmar qué pasó es muy difícil”, expuso.

Otro trabajador complementó lo anterior indicando: “Unos días atrás estuvo en el hospital. Le dio neumonía, pero le habían dado el alta. No estaba muy bien, yo el otro día le dije ‘Erasmo no estás bien, tienes los ojos saltones y estás amarillo’. Puede que le haya faltado recuperación”.