Erasmo Vidal, padre de Arturo Vidal, fue encontrado sin vida durante la mañana de este martes en el Club Hípico de Santiago.

El progenitor del volante de La Roja y el Flamengo de Brasil, según las primeras informaciones, sufrió un infarto en dependencias del recinto deportivo donde, finalmente, perdió la vida.

Así lo confirmó también Sergio Inda, amigo de la familia Vidal y encargado de cuidar los caballos de carrera propiedad del ‘Rey’.

En entrevista con CHV, el cercano al futbolista aseguró que “acá estamos demasiado tristes y conmovidos. Nos enteramos en horas de la mañana. Él se la pasaba aquí, me acompañaba en el corral, compartía con los trabajadores”.

“Él venía todos los días al Club Hípico con algunos amigos de Arturo Vidal. Ellos se preocupan de los caballos cuando Arturo no está, que es casi todo el año. Los días de carrera estaban con los jinetes, veían que todo estuviera bien”, agregó Inda.

Consultado por su relación con Erasmo Vidal, el funcionario del Club Hípico indicó que “era una persona muy simpática, podías conversar con él, hace poco había sido padre un pequeño niño”.

“Todo habría ocurrido hoy en la mañana. Temprano fue encontrado ahí, no estaba en muy buenas condiciones. Pero por lo que me avisaron, habría fallecido como a los nueve de la mañana. Se hablan muchos rumores, uno no sabe bien qué creer. Decir o afirmar qué pasó es muy difícil”, complementó Inda.

En el mismo medio, otro trabajador del Club Hípico y amigo de Vidal padre comentó que “unos días atrás estuvo en el hospital. Le dio neumonía, pero le habían dado el alta. No estaba muy bien, yo el otro día le dije ‘Erasmo no estás bien, tienes los ojos saltones y estás amarillo’. Puede que le haya faltado recuperación”.