Monserrat Álvarez dio a conocer una desconocida anécdota en el matinal Contigo en la Mañana, que la liga directamente con el actor Álvaro Rudolphy, aunque no en el mundo de la televisión.

La conversación, en el programa matinal, se dio luego de comentar lo sucedido con el actor Fernando Larraín, quien sufrió un accidente. En este sentido ‘Monse’ recordó cuando trabajó junto con él, en la década de los 80, en una pizzería.

Lo curioso del caso, relató, es que aquel local era administrado por Rudolphy durante los fines de semana, justo los días en que la periodista tenía turno.

“La única vez que me han echado de la pega fue Álvaro Rudolphy. Nunca se lo he perdonado, lo he hablado en varias ocasiones, pero él no recuerda”, expresó.

“Él era administrador los domingos, nosotros llegábamos a las 12. Llegué al restaurant y después llegó mi pololo, porque nos habíamos peleado, nos reconciliamos y nos dimos un beso afuera”, agregó.

“Me echó ese mismo día, me dijo ‘Monse, este es tu último día de trabajo’. Le pregunté porqué y no me dijo mucho, pero creo que fue por lo de mi pololo. Debe haber sido el año 88″, comentó.

No obstante, minutos después la periodista bromeó con otra situación, que involucraba a su hermana con el actor en ese tiempo.

“Rudolphy salía con mi hermana, pero mi hermana no lo pescó y se vengó conmigo”, indicó en entre risas para cerrar definitivamente el tema.

Hay que señalar que el artista se alejó de las teleseries hace algunos años. Sus últimas apariciones en TV fueron en el programa El Retador, donde fue jurado.