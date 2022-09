La mañana de este jueves se dio a conocer el delicado estado de salud de la reina Isabel II, quien ha sido soberana de Reino Unido y la Mancomunidad de Naciones por 7 décadas, asumiendo el importante rol cuando solo tenía 25 años de edad.

Tras esta noticia, la prensa se ha mantenido alerta y algunos indicios de la operación London Bridge ya se han hecho notar en medios como la BBC, por ejemplo. Allí algunos conductores de nociticias se han mostrado usando trajes oscuros y el logo de la cadena de comunicaciones también cambió a ese color.

Si bien no se ha confirmado un fallecimiento ni se han entregado más detalles de la salud de la reina Isabel II, estos pequeños cambios y la información que circula en redes han confundido a algunos. Así ocurrió con una reportera de la misma BBC.

Fue Yalda Hakim, quien anunció la errónea noticia a través de su cuenta de Twitter. “La reina Elizabeth murió a los 96 años, lo anunció el palacio de Buckingham”, tuiteó, causando pánico entre quienes alcanzaron a leer su mensaje.

Sin embargo, eliminó el tuit instantes después de escribirlo, para luego disculparse. “Tuiteé que hubo un anuncio sobre la muerte de la Reina. Esto fue incorrecto, no hubo ningún anuncio, por lo que eliminé el tweet. Pido disculpas”, expresó.

I tweeted that there had been an announcement about the death of the Queen. This was incorrect, there has been no announcement, and so I have deleted the tweet. I apologise.

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) September 8, 2022