La intérprete estaría sufriendo acoso cibernético de parte del arquitecto por diferentes plataformas desde 2019. "Casos de acoso como los que me ha tocado vivir no se pueden naturalizar", puntualizó la intérprete a BioBioChile.

Esta semana, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por actriz chilena Daniela Ramírez, autorizando una orden de alejamiento tras una serie acoso y hostigamiento que sufriría por parte de un hombre en redes sociales.

En una declaración entregada a BioBioChile, el abogado de Ramírez, Ciro Colombara, apuntó que “la actriz Daniela Ramírez, al igual que muchas otras personas en Chile y en el mundo, ha estado siendo víctima de acoso sexual cibernético desde hace bastante tiempo”.

Según consignó este medio, la intérprete de La Ley de Baltazar sufre hostigamiento en redes sociales desde 2019 por parte de un arquitecto.

“Esto se traduce en comunicaciones a través de Instagram, WhatsApp, y también por otras vías”, menciona. Asimismo, apunta también a “acosos personales en algunos casos”.

Una victoria para Daniela Ramírez

Frente al continuo acoso, la actriz de Isabel decidió recurrir a la justicia para poder lidiar con la persecución cibernética que sufre.

Así, el abogado afirma que “con profunda satisfacción, a propósito de un recurso de protección que interpusimos, constatamos que la Corte de Apelaciones de Santiago de manera unánime puse una orden de no innovar”.

Esto significa que, mientras no se resuelvan las acciones legales e investigaciones correspondientes, el presunto acosador no podrá tomar contacto o acercarse a Ramírez.

“Esto es fundamental para alguien que ha sido una víctima desde hace tanto tiempo de un acoso tan intenso y tan grave”, puntualizó la defensa de la actriz.

“Creemos que esta decisión es muy importante, ya que protege los derechos de Daniela Ramírez y nos deja confiados respecto a la decisión que en definitiva tomen los Tribunales de Justicia en un caso que probablemente va a sentar jurispericia, porque ella ha constatado, a propósito de su propio caso, que esta situación también afecta a muchas otras personas en nuestro país”, apunta.

Por su parte, la intérprete, que no quiso referirse al hecho en concreto, apuntó a BioBioChile que “me siento muy tranquila de que los Tribunales hayan actuado con rapidez y se hayan tomado esto en serio, porque casos de acoso como los que me ha tocado vivir no se pueden naturalizar”.

Según consignó inicialmente Publimetro, el arquitecto habría enviado desde videos sexuales a fotografías de la vivienda de la actriz.