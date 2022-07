El cantante urbano comenzó a ser vinculado con la tiktoker luego de las varias interacciones que han tenido en sus redes sociales, aunque el joven negó una relación, sus seguidores no han detenido los rumores de romance.

Luego de que tuvieran varias interacciones en sus redes sociales, el cantante urbano Pailita y la tiktoker mexicana Domelipa comenzaron a ser vinculados por sus seguidores, impulsando así el interés por conocer más de la joven.

Los rumores de romance no dejaron de avanzar al punto que el artista, cuyo nombre real es Carlos Rain, fue consultado por su relación con la tiktoker.

Fue el usuario @vamoacalmarno.cl quien subió un video de una entrevista hecha al artista donde este aclaró la relación entre el y la influencer.

“¿Cómo está la relación con la Dome?”, fue lo que consultó uno de los entrevistadores sobre Domelipa.

Sin embargo, el artista negó tener una relación con la influencer: “Es de pana (sic), es buena onda […] (hay) buena onda si, para que la gente no malinterprete las cosas porque a mí la gente me ve hablando con alguien y al tiro (sic)piensan que es mi polola como si uno no pudiera tener buena onda con las personas”, cerró Pailita.

¿Quién es Domelipa?

Dominik Elizabeth Resendez Robledo es el nombre de la joven de 20 años que ya acumula más de 56 millones de seguidores bajo el nombre Domelipa en TikTok.

La también influencer es de origen mexicano y actualmente reside en Monterrey, Nuevo León.

La joven se dedica a subir microvideos de sí misma bailando y realizando diversos retos en la red social. Ahí también ha colaborado con otros tiktokers.

Dominik también ha colaborado con la marca de ropa Shein y recibido varios premios por su trabajo como influencer tales como el MTV Miaw a Ícono MIAW y un International Influencers Awards.