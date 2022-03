El pasado lunes se conoció el brutal caso de la exmodelo y abogada Romina Sáez, quien fue víctima de una golpiza por parte de sujetos que arriendan una propiedad suya. Sáez fue trasladada hasta la posta central en estado grave, debido a las lesiones en su cuerpo.

Este martes la abogada tomó contacto con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, donde tuvo bastante problemas para expresarse.

Según detalló Página 7, la agresión en contra de Sáez ocurrió el pasado viernes durante la tarde, cuando ella llegó hasta el inmueble a decirle a las personas que debían abandonarlo, debido a la deuda que tenían con ella.

“Tengo que empezar de a poco a recuperar mi vida, a tratar de avanzar, no puedo quedarme así porque un hombre me pegó (…) al final sacó un bate, me persiguió con un bate con la gente que quería ayudarme”, sostuvo.

Tras eso, y con bastante dificultad, Romina sostuvo que tuvo un paro en la ambulancia, mientras era llevada hasta el Hospital Barros Luco.

“Me iban a intubar porque no podía respirar bien por la nariz”, comentó.

CHV cortó despacho

Luego de una minutos de dificultosa conversación, los animadores del matinal antes mencionado optaron por cortar la comunicación para que la abogada pudiera descansar.



“Vamos a dejar hasta aquí el tema porque no sabemos en qué condiciones está Romina, entendemos que debe estar con hartos medicamentos, seguramente por su inflamación y dolores y es mejor que descanse y que lo dejemos hasta acá”, sostuvo Monserrat Álvarez.

“Fue una conversación cortita, porque tenemos el cuidado de no exponer su situación porque está delicada. El reposo en esta situación es super importante”, añadió.

Por lo pronto, Romina Sáez aseguró que en ningún momento actuó de forma violenta hacia los moradores de aquella casa.