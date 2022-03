Un difícil momento vive la familia de Romina Sáez, luego de que informaran que la exchica Mekano sufrió un ataque luego de tener un conflicto con sus arrendatarios, quienes no querían dejar la casa de Sáez.

En conversación con Hola Chile, la madre de la ex bailarina, Margarita, aseguró que Sáez “podría quedar con secuelas”, debido a las graves lesiones con las que quedó. “Tiene un TEC cerrado, le dieron dos paros cardiorrespiratorio en la ambulancia. La Romi tiene puntos en la cara por un corte tremendo, ni siquiera puede abrir sus ojos”, comentó al programa.

De acuerdo a Margarita, el ataque ocurrió en la calle, cuando madre e hija se acercaban a su hogar. Los problemas ocurrieron, supuestamente, luego de que Sáez comenzara a tener problemas con sus arrendatarios debido a que estos no le habrían pagado el arriendo por al menos dos meses, por lo que las personas comenzaron a mostrarse cada vez más hostiles con la ex bailarina.

“Estas amenazas comenzaron hace un mes atrás, con unos tipos que ellos conocen, que son personas que están acostumbradas a esto. La gente me alegó mucho, ya que consumían drogas y hacían fiestas. Íbamos entrando y como era un pasaje cortito y cerrado, las personas iban saliendo”, narró.

El crudo relato de la madre de Romina Sáez

Aquel día, madre e hija quisieron hablar con sus arrendatarios. Es por eso que al identificarlos, Margarita aseguró que se acercó a uno de ellos para conversar, pero estos aseguraron que debían irse rápido. “Le dije que lo mío también era importante, ya que hace mucho tiempo están diciendo que se van o no”, aseguró la madre.

En eso, las personas se bajaron de su vehículo y aseguraron que les mostrarían el hogar para mostrar que estaban preparados para marcharse.

“Trato de entrar, me acerco a la puerta y Romina me dijo que no lo hiciera porque me podían hacer algo. Me quedo parada en la puerta cuando siento que a mi hija la golpean con la reja, ya que la tipa viene y abre la puerta de su camión con una patada y la agrede en el pecho”, narró.

“La miro, corro y sale el tipo detrás de mí, mientras la mujer le da otra patada, en tanto el sujeto se mete entre medio para pegarle en el pecho con la puerta también Romina se trató de parar y viene el individuo para darle un combo tremendo. Jamás había visto que le pegaran a una mujer de esa forma”, comentó afectada.

Los golpes continuaron e incluso Margarita acusó que su hija fue agredida con un bate. “El tipo estaba tan agresivo que empezó a decir ‘quien se acerque lo voy a matar’”, añadió.

“Esperamos casi dos horas con Romina en el suelo sangrando, yo no podía manejar porque estaba muerta de nervios. Luego llegan dos hijos de mi vecina, y ellos me ayudan a llevarla a la posta. De ahí la subieron al auto con otros vecinos”, recordó.

“La llevamos a urgencia y la atienden inmediatamente. Ahí se dan cuenta que Romina estaba muy mal, porque le costaba mucho respirar”, añadió.

Luego, en el recinto asistencial “me dijeron que tenían que llevarla al Hospital Barros Luco, porque no estaba bien. La suben a la camilla, yo me siento al lado de ella y cuando está ahí comenzó a convulsionar”.

“Cuando salimos del lugar, a los dos minutos, la empiezan a ver y se dan cuenta que no tenía pulso, ni latidos del corazón y escuché que dicen que era por un paro cardiorrespiratorio, y comienzan a hacerle un RCP (reanimación cardiopulmonar), imagínate, vi como mi hija se moría. Ahora la mandaron a un cirujano plástico por los puntos que tiene en la cara”, cerró la mamá de Romina Sáez.