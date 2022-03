A un día del debut de la colaboración entre Bizarrap y Residente, donde el ex Calle 13 dedica ácidos versos a J Balvin, hoy fue Ricardo Montaner quien se sumó a una discusión que ya adquirió matices de viral.

“He visto con tristeza cómo dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, comentó en su cuenta en Twitter.

“Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gustos y de los colores… Yo no sé de reguetón, ni de rimar señores, yo solo sé que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota, al cartonero pobre”, siguió.

“El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito Residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo”, añadió Ricardo Montaner.

En el tercer tweet del “hilo”, el cantante optó por la métrica poética: “Algún día entenderán, / que no era necesario, / haberse batido a duelo, / haberse acribillado. / Yo sé que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón, habla la boca”, escribió. “Dense un abrazo queridos… No hace falta tanto frío… Los quiero. Ricardo”, finalizó.

La seguidilla de tweets rápidamente se viralizó en la red social, donde la discusión sobre la “tiradera” de Residente contra J Balvin ha capitalizado buena parte de la conversación de este viernes.

En una de las estrofas del tema, Residente rapea: “Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Spongebob (Bon Esponja) y a Pokemón (…). Eres mas falso que un hot dog sin ketchup ni pan (…). Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadenas de perro en el cuello”.

“No entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra lealtad por que se le olvida”, dice en otro de los pasajes de la pista, que puedes escuchar a continuación: