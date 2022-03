El ex integrante de Calle 13 volvió a la música -y las polémicas- despues de un año de ausencia. Lo hizo arremetiendo nuevamente contra el cantante colombiano, J Balvin.

Con bombos y platillos Rene Pérez, más conocido por su nombre artístico, Residente, anunció que regresaba a la música acompañado del productor argentino Bizzarap este jueves. Lo cual hizo pero continuando con las rencillas contra J Balvin.

El conflicto entre Residente y J Balvin tiene ya tiempo desde que inició, de hecho fue cuando el colombiano llamó a boicotear los premios Grammy después de que asegurara que los premios “no valoraban” a los cantantes de reggaeton.

Desde ahí las peleas entre ambos artistas no han parado y esta no fue la excepción.

Residente lanzó durante la tarde de este jueves la edición 49 de Music Session junto a Dj y productor trasandino, Bizzarap, quien se hizo mayormente conocido después de colaborar con la cantante Nathy Peluso.

Ahora el puertorriqueño se alió con el argentino en una canción de tres capítulos en la que el tercero, titulado “El caballero de los espejos”, ataca directamente a Balvin.

“Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Spongebob y a Pokemón” es la primera frase que Residente espeta en el tema donde hace clara referencia a la canción “Agua” de J Balvin, creada para la película The SpongeBob Movie: Sponge On The Run.

El ex calle 13 continúa atacando al intérprete de “Mi Gente” durante más de tres minutos, donde apela al colombiano directamente con la frase: “Josesito no tienes calle por eso tienes los nudillos blanditos” mientras imita la voz de un anciano.

Cabe recordar que el nombre del colombiano es José Osorio Balvin.

“Eres mas falso que un hot dog sin ketchup ni pan” cantó Residente a propósito de la polémica de los Grammys.

A lo que añadió: “no entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra lealtad por que se le olvida”, dijo haciendo alusión a un tatuaje del artista.

“Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadenas de perro en el cuello” rimó resurgiendo la polémica sobre el videoclip de la canción “Perra” de J Balvin.

El cantante tuvo que bajar de la plataforma Youtube el video por ser categorizada como una canción machista y denigrante por la Vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez. Incluso, más tarde, se disculpó públicamente.

Aunque Balvin no se ha referido a la canción en sus redes sociales varios rumores apuntan a que no habría sido de su agrado.

Esto ya que Residente reveló ayer en sus redes sociales que un cantante urbano se había enterado de que hablaría de él en el tema, por lo que abogó a distintos medios para impedir el lanzamiento.

A continuación te dejamos el videoclip con la polémica canción.