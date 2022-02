La bailarina Valentina Roth desmintió en redes sociales los rumores en torno de su salida en Aquí se Baila. De acuerdo a notas lanzadas en diferentes portales, la exchica Yingo había sufrido un grave ensayo que la había obligado a abandonar la competencia.

A través de Instagram, Roth compartió una captura de una nota donde hablaba de su estado de salud. “No sufrí un accidente”, escribió para luego preguntar “¿Por qué inventan tanta cosa?”.

Tras ello, decidió explayar su situación a través de una serie de videos en Instagram. “Estoy bien, lo único que tengo malo es la rodilla, hoy me voy a hacer una resonancia y veré qué me dice el doctor”, comentó.

Luego, la también exCalle 7 aseguró que aquella noticia falsa la ha visto “en cuatro páginas diferentes, donde dicen que tuve un accidente, y no ha sido así”.

“Ahora tengo que parar un poco porque me duele mucho la rodilla”, relató Vale Roth, para luego decir de forma irónica que sufrió un accidente por usar zapatos altos, mostrando una pequeña herida en uno de sus pies.

De todas formas confirmó que está usando una rodillera como precaución. “Siento que tengo la rodilla un poco inestable al caminar, en especial con tacos, que es cuando más sufro”, apuntó.

“Los que me siguen hace tiempo saben que tuve rotura de menisco externa en el 2018 y nunca me operé, de porfiada. Yo sabía que iba a colapsar la rodillita, así que decidí descansar unos días con kine”, mencionó.

Respecto al examen que decidió realizarse, Roth aseguró que hará “lo que me diga el doctor”. “El programa no es mi vida, después tengo que trabajar, yo hago clases de gimnasia y no puedo arriesgar tanto”, cerró.

Actualmente Valentina Roth está en el programa Aquí se Baila, donde comparte escenario con su compañero Francisco Chávez.