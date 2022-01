La modelo y panelista cumplió un año desde su llegada como panelista al programa Me Late Prime. Aseguró que se siente cómoda en el formato.

La modelo Pamela Díaz cumplió un año desde su llegada al canal TV+, donde se ha consolidado como panelista al programa Me Late Prime.

Con la idea de poder hablar de su experiencia en el canal, Díaz habló con Página 7 sobre cómo han sido los últimos 12 meses en la señal televisiva. “Me siento muy cómoda en ese formato”, reconoció, hablando de su papel en el programa nocturno.

“Las cosas se dieron así. Nunca nos sentamos a conversar cuál era el rol de cada uno. Nació y se hizo, y a la gente le encantó mucho. Por eso nos va tan bien“, añadió, apuntando que, respecto a la relación con sus compañeros, “todos son chistosos, yo lo paso muy bien cuando me equivoco y se ríen estos lesos de mí”, dijo.

También comentó la confianza que tiene en el espacio para comentar aspectos de su vida privada.

“He conversado temas personales que se dieron porque me preguntaron y no tenía problema en decirlo. Creo que no le hago mal a nadie“, comentó al respecto.

“De repente me preguntan cosas de Jean-Philippe y digo: ‘Ya pu, paren’, pero igual lo pasamos bien y con respeto no hay ningún drama”, concluyó.

En enero de 2021 “La Fiera” debutó como panelista en el programa Me Late Prime de TV+. Esto luego de dejar Chilevisión a finales de 2020 cuando la señal privada decidió no renovarle contrato.

Entonces, aseguró que su salida fue “en buena” y que estaba segura de que “me van a volver a llamar”.

