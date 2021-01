Pocas horas han pasado desde que Pamela Díaz debutara como panelista en el programa Me Late Prime de TV+. “Espero hacer las cosas bien”, dice respecto de su arribo. Salió de Chilevisión a fin de año, cuando la señal privada decidió no renovarle contrato. Se fue “en buena”. Tan segura está que afirma: “Sé que me van a volver a llamar”.

Cinco años atrás había llegado a la estación, en la que previamente había tenido participaciones en programas de espectáculos. Esta vez, luego de varios meses sin un proyecto concreto, Díaz debió retirarse.

No obstante, pasaron pocos días para que la animadora confirmada su arribo a TV+. Luego de conversaciones con ejecutivos del canal, decidieron incluirla como parte del panel del programa de farándula conducido por Daniel Fuenzalida.

“Siento que el canal (Chilevisión) no pudo tenerme”, dice Díaz en conversación con BioBioChile. “Ellos saben muy bien lo que yo soy. Hago bien la entretención, la gente me quiere y soy popular. Hay varias cosas que al canal le encantan pero no podían no más”, añadió.

Lo entiende. Tampoco tiene rencores, sobre todo por la “crisis” de la televisión. “Es súper respetable su opción porque no tenían presupuesto y la televisión no tiene muchas lucas. Soy un personaje caro y lo entiendo. Sé que me van a volver a llamar, así que no tengo ni siquiera mala onda. Soy súper positiva y sé que las cosas van a estar mejor”.

Ir de un canal grande a uno más pequeño, ¿cómo te lo tomas?

“Eso que decimos que los canales más chicos… no es tan así. Si vemos los resultados de los canales con renombre, que pasa con TVN o Canal 13… mira lo que pasa con el matinal (Bienvenidos). Ayer nosotros estábamos con tres puntos y Canal 13 con seis. La mitad de lo que obtuvo un canal que tú dices que es grande. Es súper relativo el tema del rating, obviamente nosotros no vamos a hacer un programa con todas las lucas del mundo, porque estamos recién empezando”.

¿Qué te dejó Chilevisión? Sabemos que, incluso, un amor…

“Conocí el amor. En el número 3 voy (bromea). Aprendí mucho en Chilevisión. Es un canal del que me han echado tres veces, he vuelto. Es en el que más me siento contenta, tranquila, en el que me dejan ser”.



Y en el debut, ¿un retorno a la farándula?

“Me senti muy cómoda. Es lo que sé hacer muy bien. Pero ahora de otra forma más simpática”



¿Te gusta hacer farándula?

Hace años. Desde que estaba en Mucho Gusto.

Algunos creen que la farándula terminó en Chile y otros que mutó…

“Sin duda mutó a entretención porque la gente necesita otra cosa más entrete. Después del estallido social y este virus… mucha tristeza, peleas. Y el espectáculo te saca. Por eso ya los matinales están volviendo a la farándula”.



Ya no es la misma. Las burlas de antaño, por ejemplo, no caen nada de bien. ¿Cómo te acomodaste?

“Aprendí a reírme de uno primero y después vemos lo que pasa. Una farandula entretenida con un contenido sin joderme a nadie. Ya esa farandula del 2000 fue”.

Díaz y Cretton

La relación se confirmó luego que Las Últimas Noticias los encontrara a comienzos de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Santiago, mientras esperaban a irse de vacaciones a Cancún, en México.

“Sí, estamos juntos, nos vamos de vacaciones”, señaló Jean Philippe a lo que Pamela añadió: “Sí, poh, estamos juntos. Lo estamos pasando bien”.

Se conocieron en Chilevisión. Animaron juntos el programa nocturno La Noche es Nuestra y, debido a su éxito, luego reformularon el espacio al matinal Viva la Pipol, con los mismos animadores.

Al respecto, dijo que este año “está empezando bien. Con soas que replantearme todavía en televisión. Qué es de verdad lo que quiero hacer (…) Y en el amor es lo que ven: mi mejor panorama.

“De verdad que lo pasamos bien, súper. Tenemos ene temas. Conversamos de todo y aprendemos del otro. Así que estoy feliz hoy. Mañana, no lo sé”, cerró.