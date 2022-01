El periodista deportivo Jorge Coke Hevia (38) contrajo matrimonio civil este martes con su novia, la ingeniera civil Sofía Medina (31).

La unión, según pudo conocer BioBioChile, ocurrió al mediodía y fotografías compartidas por el recién casado muestran que ambos estuvieron acompañados por sus cercanos.

En imágenes colgadas en Historias de Instagram, la pareja se ve junta sosteniendo una libreta de matrimonio. En otras aparecen rodeados de familiares, donde también se ve a Jorge Hevia, exconductor del matinal Buenos días a todos (TVN) y padre de Hevia.

El anuncio de la boda llegó en junio del año pasado, cuando a través de la misma red social Hevia compartió la noticia.

“Juntitos para siempre mi Sofía Medina. Se demoró como 45 minutos en decir que sí”, escribió en Instagram el comunicador, junto a una captura donde se ven las manos de ambos entrelazadas y ella luciendo su nuevo anillo.

Más tarde, el periodista relató que su ahora esposa, en 2019, le salvó la vida luego de sufrir una disección aleatoria (enfermedad arterial).

“Si no es por ella, quizá no estaría contando lo feliz que estoy (…) Estábamos juntos en el departamento cuando me vino esto. Recuerdo que me mareé y sentí el cuerpo rígido. Ella se manejó súper bien y me llevaron a la clínica. Estuve en la UCI”, contó a LUN.

Recordemos que Coke es conocido, además, por su trabajo en teleseries cuando aún era un niño, siendo miembro del elenco de producciones como Estúpido cupidoLoca piel y Tic tac.