La semana pasada el periodista Jorge “Coke” Hevia (38) anunció que contraería matrimonio -tras dos años de relación- con su pareja, la ingeniera civil, Sofía Medina.

“Se demoró como 45 minutos en decir que sí”, escribió en Instagram el conductor de La Red, donde también compartió una foto donde se ven las manos de ambos entrelazadas y ella luciendo su nuevo anillo.

Lo que pocos saben de esta historia de amor, es que Sofía salvó la vida del comunicador hace un par de años. “Esto lo saben mis amigos y mis papás”, reveló Hevia a Las Últimas Noticias.

“En 2019 yo sufrí una disección aleatoria (enfermedad arterial) y si no es por ella, quizá no estaría contando lo feliz que estoy”, reveló.

“Estábamos juntos en el departamento cuando me vino esto. Recuerdo que me mareé y sentí el cuerpo rígido. Ella se manejó súper bien y me llevaron a la clínica. Estuve en la UCI”, recordó. “Si no hubiese estado con ella, podría haber muerto”, sentenció.

Según le explicó el médico a Hevia, las causales de este problema suelen estar asociados al consumo de drogas y cigarro. “Cuestiones que yo no consumo”, dijo.

“Alcohol sí,pero fue un caso muy atípico. Lo bueno es que reaccioné súper bien porque a los seis meses estaba sin secuelas -y jugando a la pelota-“, aseguró.

La experiencia le ayudó a ver la vida de otra forma, ya no tan “grave” y a disfrutarla. “A mí también se me murió mi mejor amiga a los 10 días de haber tenido mellizos. Todas esas cosas provocan que uno disfrute más de la vida, porque no sabes por lo que puedes pasar o lo que te puede tocar”, confesó.

Hoy la pareja -que se conoció gracias a amigos en común- está preparando su matrimonio, la que tendrá como invitados sólo a los más cercanos. “La pandemia nos ha enseñado a todos quiénes son los que están y quiénes no en estos momentos”, cerró.