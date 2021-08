Un desconocido episodio que involucra a Loreto Aravea y Maximiliano Luksic desclasificó esta semana la actriz Antonella Ríos; todo esto durante su labor como panelista del programa “Me Late”.

El hecho ocurrió en diciembre de 2019 cuando Ríos y Luksic coincidieron en el cumpleaños de la modelo Titi Aguayo. “Yo estaba súper pispireta ese día, andaba arriba de la pelota, bailando. Ese día me lo bailé todo”, recordó en TV+.

“Al parecer este señor me miraba con gracia, como diciendo ‘ooh, qué simpática’… Y se hizo una cosa bonita, buena onda, y nada más”, agregó Ríos.

“Él andaba con un trago y con un pañuelo… Yo no sabía ni quién era él… Yo creo que él me encontró simpática. Y ahí yo no puedo decir que, quizás, él preguntó por mí”, contó.

“Pasaron los días y alguien dijo (a Aravena), quizás, que yo había estado cerca de él, en alguna dinámica... Y para mí tampoco era el interés andarme joteando a una persona multimillonaria. La plata es mía, me la gano yo… Yo creo que algo así pasó, que le dijeron”, apuntó al actriz.

Semanas después, unos mensajes en Instagram la sorprendieron: era Loreto Aravena, quien la contactó para pedirle su número telefónico y llamarla directamente. “No fue mala onda“, aclaró Ríos.

“Me dijo oye, buena onda, pero tú sabes que yo estoy en esta”, rememoró Antonella. “Y a mí que me registren en todos lados: no tengo nada que ver. No tengo nada que ver, ando con un venezolano, le dije… Yo cero interés, no sabía ni quién era”, añadió.

Consultada por las razones de la llamada, y las suspicacias que despertó su encuentro con Luksic, la actriz explicó: “Quizás estaban en ese quiebre donde ella quería asegurarse de que él estuviera portándose bien. Ahora, repito, él no hizo nada y yo tampoco, ni siquiera coqueteo”.

“Cuando yo le contesto, quedo plop. A mí se me aprieta la guata… Sentí que había hecho algo que no había hecho… Me puse a reír, me sentí acusada. Lo encontré violento pasivo”, reflexionó la panelista, quien aclaró que, tras reencontrarse con Aravena en eventos públicos, nunca han tenido ningún problema.