Hace ya unas semanas Mega se encuentra de lleno promocionando su teleserie llamada Pobre Novio, la cual trata las vivencias de un joven que es abandonado por su novia justo antes de casarse. A partir de eso la historia da un giro inesperado, toda vez que el novio se transforma en una sensación de redes sociales.

En la ficción Etienne Bobenrieth interpreta a Santiago García, muchacho que tras ser ‘plantado’ en el altar por su polola (Fran Walker), y recibir burlas a través de redes sociales, pasa a ser reclutado por una agencia de marketing, que le dará un cambio a su existencia.

En conversación con BioBioChile Bobenrieth habló de sus sensaciones en vísperas del debut de la producción, en lo que será su primer rol protagónico en Mega.

“Mis sensaciones son muy positivas, mucho entusiasmo, muchas ganas de que esto salga al aire. Estamos grabando, llevamos un mes y medio grabando, y ha sido muy entretenido. La trama es super entretenida y súper moderna. Tengo puras buenas sensaciones y estamos inyectando buenas energías para que resulte y la gente se entusiasme”, contó.

Desde un comienzo se indicó que parte de la trama de la teleserie estaría inspirada en un caso ocurrido en la década del 40 en Chile, cuando revista Ercilla rifó un novio en Santiago. Aparentemente, esto será tratado con una perspectiva ‘actualizada’ en la producción.

“No sabía del caso, me enteré cuando me invitaron al proyecto. No tenemos mucha información respecto al caso original, simplemente tomamos la historia como punto de partida de la teleserie y llevamos un poco la locura que significa rifar un marido en tiempos como este, de redes sociales, donde todas las personas están involucradas”, expuso el actor.

“La teleserie se mete en el tema de las redes sociales, los efectos de ciertas situaciones, como la de rifar un novio u otros casos que se viralizan rápido. Sin duda que esta producción busca reflejar esa realidad cibernética en la que vivimos cada vez más. Además intenta de tomar el lado positivo de esto, como por ejemplo mostrar que alguien que dejan plantado en el altar puede tener un giro positivo”, añadió.

Evolución en Mega y su trabajo con Tito Noguera

Etienne Bobenrieth debutó en Mega durante 2015 en la teleserie Eres mi tesoro. Tras eso siempre tuvo roles secundarios en Te doy la vida, Perdona Nuestros Pecados e Isla Paraíso.

Este será su primer papel como protagonista de una producción en aquel canal, situación para cual él mismo reconoce que está preparado.

“Creo que ha sido una linda evolución en Mega, disfruté mucho haciendo todos los personajes de otras teleseries. Los personajes secundarios no dejan de ser importantes ya que forman parte de la composición de una teleserie. Disfruté los roles secundarios y aprendí mucho de los actores experimentados en roles protagónicos. Tanto dentro como fuera de cámara”, señaló.

“Me siento súper preparado. La evolución de mis personajes en Mega, comparado con mi evolución como actor, creo que van de la mano y por eso que me siento preparado y agradecido con la oportunidad de hacer un protagónico”, agregó.

Por último, el actor también tuvo palabras para su suegro Héctor Noguera, con quien tendrá una relación conflictiva y de enemistad dentro de la teleserie.

“Siempre es un placer trabajar con Tito, no solamente por la historia de él y su trabajo de años en TV y teatro, sino que también es un buen compañero. A pesar de tener 84 años es un actor que está muy lúcido, muy activo físicamente, muy preparado. Es un placer verlo y trabajar con él”, concluyó.