De regreso en Chile y en su paso por Sigamos de Largo, la actriz Fernanda Urrejola habló de su agitada rutina en Estados Unidos y de su relación amorosa con la cineasta Francisca Alegría, que hizo pública en redes sociales meses atrás.

“Yo nunca me sentí en el clóset (…). Yo le tuve que explicar a mi mamá, también, que no es que yo toda la vida fui infeliz, como que me estaba tratando de poner un personaje encima, como muchas personas intentan porque no se atreven a enfrentar a su familia o a la sociedad”, recordó sobre aquel hito.

“No es mi caso, mi caso es que yo viví feliz con miles de cosas. Pero estaba cómoda en mí, no era un problema. No es que yo sea una persona distinta ahora, tampoco. Soy la misma, con más capacidad de amar, probablemente”, agregó.

A su vez, Urrejola reveló qué le dijo su madre cuando en abril pasado dio a conocer su pololeo con Alegría a través de una fotografía en Instagram.

“Fue gracioso, porque me dijo: ‘sabís qué, no me extraña tanto. Lo estaba esperando"”, contó la intérprete. La razón era una: “Bueno, pasa que varias de mis amigas están pololeando con mujeres”, añadió.

