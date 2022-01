El grupo de K-Pop BTS ha vuelto a demostrar su poderío en Estados Unidos, al vencer nuevamente a todo el resto de los artistas cuando se trata de ventas digitales.

Por segundo año consecutivo, se han adjudicado la canción que más ha vendido en formato digital en el país norteamericano.

Y es que, en 2021, su canción en inglés Butter vendió 1,89 millones de copias digitales en EEUU, lo que además la convierte en la única que superó en millón de ventas.

Así lo indicó la consultora de datos especializada MRC Data y la revista Billboard en su informe de las cifras económicas de la industria musical estadounidense en 2021.

En 2020, BTS también lideró las ventas digitales con su primer single en inglés, Dynamite, que fue comprado 1,26 millones de veces.

Eso no es todo. Si bien Butter encabeza el ranking, hay otras tres canciones de BTS entre las más vendidas en formato digital en EEUU: Permission to Dance (404 mil veces vendida), Dynamite (308 mil) y My Universe, en colaboración con Coldplay (287 mil).

Las 10 canciones más vendidas en formato digital en 2021 en Estados Unidos

1. BTS, Butter (1,89 millones)

2. Walker Hayes, Fancy Like (499.000)

3. BTS, Permission to Dance (404.000)

4. Dua Lipa, Levitating (375.000)

5. Masked Wolf, Astronaut in the Ocean (325.000)

6. BTS, Dynamite (308.000)

7. Coldplay x BTS, My Universe (287.000)

8. Ed Sheeran, Bad Habits (282.000)

9. Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak), Leave the Door Open (260.000)

10. The Weeknd & Ariana Grande, Save Your Tears (251.,000)