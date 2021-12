El presidente electo Gabriel Boric ha sido noticia a nivel internacional, y no sólo por ganar la elección, sino también por apoyar al K-Pop.

El actual diputado realizó varios gestos hacia los fans de K-pop durante su campaña presidencial, e incluso recibió regalos de parte de los fandoms, tales como una torta con su imagen y photocards (tarjetas de fotos coleccionables) inspiradas en él.

El domingo, tras ser electo presidente, el apoyo kpoper a Boric llegó a otros países, luego de viralizarse en Twitter una fotografía donde aparece Boric posando junto a una photocard de Jeongyeon, integrante del famoso grupo femenino Twice.

El Twitter Jeongyeon World (@yjyworld) viralizó la imagen en otros países, junto al mensaje “una foto de Gabriel Boric, ex activista estudiantil que acaba de ser electo el presidente más joven de la historia de Chile… haciendo el símbolo de corazón con sus dedos (ícono usado por los fans del K-Pop) y una photocard de Jeongyeon. El nuevo presidente de Chile es Once (nombre del fandom de Twice) y un stan (fan) de Jeongyeon“.

A photo of Gabriel Boric, a former student activist who has just been elected as Chile’s youngest president ever…. holding up a finger heart and a Jeongyeon photocard

The newest Chilean president is a Once and a Jeongyeon stan 😆#TWICE #트와이스 #Jeongyeon #정연 pic.twitter.com/l8W9sJKQ2Q

