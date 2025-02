Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El legendario actor Gene Hackman, con una carrera de 45 años, ha dejado un legado imborrable en la industria cinematográfica. Ganador de dos Óscar, Hackman trabajó con grandes directores de Hollywood y elevó el nivel de cada película en la que participó. Algunos de los títulos destacados de su filmografía incluyen "The French Connection" (1971), por el cual obtuvo su primer Óscar, "Unforgiven" (1992), dirigida por Clint Eastwood y que le valió su segundo Óscar, "Mississippi Burning" (1988), "Enemy of the State" (1998), y "Bonnie and Clyde" (1967), entre otros. Su versatilidad y talento le permitieron interpretar roles memorables que perdurarán en la memoria de los cinéfilos.