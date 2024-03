A 25 años de su estreno, Yo soy Betty, la fea volverá con nuevos episodios en su secuela Betty la fea, que está siendo producida por Prime Video de Amazon para su próximo lanzamiento a nivel mundial.

Y es que esta famosa telenovela colombiana continúa más vigente que nunca, con sus más de 300 episodios originales estando entre el contenido más visto en Prime Video en toda Latinoamérica.

A propósito de su permanente éxito en streaming, es que sus actores con frecuencia son entrevistados, y en una de esas entrevistas hubo un par de ellos que comentaron un desafortunado incidente que sufrió la ex Miss Universo chilena, Cecilia Bolocco, quien hizo un cameo en la teleserie.

Bolocco tuvo una fugaz aparición en un momento clave de la trama, cuando Betty se estaba enterando de que había sido engañada por Armando y que, en realidad, él no estaba enamorado de ella. Ahí, la presentadora de televisión consuela a Betty.

En la anterior entrevista, Natalia Ramírez, que interpretó a Marcela Valencia en la ficción, y Julio César Herrera, que encarnó a Freddy Stewart, afirmaron que Cecilia fue la estrella invitada que más los “hizo sufrir”.

“La señora (Bolocco) estaba en el camerino, en el baño cambiándose, y se le cayó un brillante (aro). Se le cayó al inodoro“, partió explicando Ramírez.

“Fue un mierdero (sic), literal”, completó Herrera, mientras que su compañera agregó que “tocó traer al plomero, desarmar todo, pero finalmente se perdió el diamante. Esa señora lloró y madreó (sic)“, dijo. Sin embargo, Cecilia no pudo recuperar su joya.

Natalia Ramírez afirma que todo fue “un malentendido” y que Bolocco es “una persona maravillosa”

BioBioChile entrevistó en exclusiva a la actriz Natalia Ramírez, quien estaba en el centro de esa polémica con Cecilia Bolocco, así como a Lorna Cepeda, quien interpretaba a Patricia en Betty la fea; y a Julián Arango, quien era el diseñador de Ecomoda, Hugo Lombardi.

Además de hablar sobre el enorme impacto de la telenovela en Latinoamérica y cómo se ha mantenido vigente hasta hoy, cuyas respuestas las puedes revisar en esta nota, les consultamos si realmente Cecilia Bolocco no era muy querida por el elenco de Betty.

De inmediato, los tres actores de la telenovela afirmaron que se trató de un malentendido y que Bolocco sí es muy querida por los actores de Betty la fea.

Natalia Ramírez explicó: “Eso es un malentendido. Eso pasó porque a Cecilia le pasaron muchas cosas cuando estuvo con nosotros. Primero, (es) amorosa, amorosa, amorosa a morir (…) Una persona espectacular. Estuvo haciendo unas escenas muy importantes. Su escena con Ana María (Orozco) fue espectacular. Y le tocó trabajar muy duro. O sea, realmente su corto tiempo que estuvo, la aprovechamos al máximo. Pero no, al contrario, persona maravillosa, espectacular.” Y procedió a detallar que “el malentendido es porque ella sufrió una pérdida de una prenda muy importante para ella (el aro de diamante) en uno de los baños. Y tocó hacer toda una movida de plomería y de todo para tratar de rescatar la prenda, y no lo logramos. Pero fue por eso, ese es el malentendido.”

Lorna Cepeda acotó que “no es cierto” que se llevaran mal con Cecilia que “fue muy querida (…) Súper amorosa, ella me pareció súper querida“.

En tanto, Julián Arango recordó que estuvo dos veces invitado a programas de televisión con Cecilia Bolocco en Chile, junto a otros actores de la telenovela.

Cabe mencionar que en octubre pasado, BioBioChile le consultó a Cecilia Bolocco por esta polémica y ella dijo que “Ni me acuerdo (…) Sí me acuerdo que se me perdió un aro, tú sabes que fue en el baño, pero no me acuerdo de haber armado ningún drama, no, al contrario”.

“Fui inmensamente feliz haciendo Betty la fea porque, además, el diálogo que sostuve con Betty fue un diálogo hecho por mí”, añadió.