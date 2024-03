"Betty la fea" más vigente que nunca: actores destacan que "jamás" se imaginaron el tremendo éxito

Yo soy Betty, la fea es una de las más grandes producciones latinoamericanas de la historia. A 25 años de su estreno, nadie puede negar que es una de las series latinas más famosas a nivel mundial.

Y pese a su antigüedad, continúa captando nueva audiencia gracias al streaming. Actualmente, se pueden encontrar sus más de 300 episodios en Prime Video de Amazon, donde siempre está en los primeros lugares de lo más visto en Chile y otros países de la región.

BioBioChile pudo entrevistar a tres de sus protagonistas, actores que son muy recordados y muy queridos por el público: Lorna Cepeda, quien interpretaba a “la peliteñida” Patricia; Natalia Ramírez, en el papel de Marcela, prometida de Armando; y Julián Arango como el diseñador de Ecomoda, Hugo Lombardi.

Ellos retomarán sus icónicos personajes en la nueva secuela de la serie que prepara Prime Video, Betty la fea, cuyos episodios serán estrenados durante este 2024.

Junto con enviar saludos a todos los fans de Chile, destacaron el impacto intergeneracional que tiene la telenovela en Latinoamérica y lo orgullosos que se sienten de representar a Colombia de una forma positiva y por medio del humor.

Puedes ver la entrevista en el video en la parte superior y también puedes leer a continuación lo que nos comentaron.

“Jamás” imaginaron el inmenso impacto de Betty la fea

Yo soy Betty, la fea se estrenó en 1999, hace exactamente 25 años, y continúa siendo muy querida por toda la audiencia latinoamericana que la vio en ese entonces, y también por los jóvenes que la descubren por primera vez gracias al streaming.

Sobre este impacto intergeneracional, Lorna Cepeda (Patricia) expresó que: “Es muy lindo. La verdad, es muy bonito ver, recibir tanto amor por parte de la gente. Es increíble, la verdad. Pensando en los 25 años atrás, cuando estábamos haciendo Betty la fea, yo jamás en mi vida me imaginé esto. Y que todavía estemos dando la hora, como decimos allá (en Colombia), hasta el sol de hoy; o sea, que todavía sigamos en esto y metiéndonos en las casas de las nuevas generaciones también.”

“Ha sido absolutamente maravilloso, increíble. Siempre digo que me siento bendecida por haber estado ahí en un principio y que hasta el sol de hoy todavía sigamos vigentes con los personajes de Betty la fea“, añadió.

En esa línea, Natalia Ramírez (Marcela) afirmó que: “Es una gratitud inmensa. Es un respeto hacia el oficio, hacia el trabajo y hacia el público. Creo que la historia de Betty, obviamente (ella) es la protagonista, pero los espectadores se han vuelto protagonistas de la historia de Betty. Entonces, hay que respetar con disciplina, con rigor, con todo lo que hagamos, con todo el cuidado del mundo y en lo que hemos hecho, para que esta nueva versión alcance a acariciar lo que la gente quiere.”

Por su parte, Julián Arango (Hugo) apuntó con humor que es “una bendición que uno haya estado en la vida en este proyecto. ‘¿Tú qué hiciste en la vida?’; llega uno al Cielo y a uno San Pedro lo saludará: ‘Ah, tú eres el de Betty la fea. Aquí la veíamos mucho también, en la pandemia, con Dios la veíamos’“.

“¿Qué hiciste en la vida? Yo hice Betty la fea. Es como un gran orgullo y como que se puede ir uno tranquilo porque fue algo que aportó mucha alegría, muchas formas de pensar, cosas muy reales, ¿no? Como que (es) una historia muy de verdad que nos ha tocado a todos; ambientes de oficina donde se vive Betty la fea, familias donde vive gente como Betty la fea. Entonces, es algo con lo que la gente se identifica y estar ahí es un gran orgullo”, agregó Arango.

Representar a Colombia “sin un disparo y sin un desnudo”

Colombia suele ser representado por series de televisión extranjeras, principalmente de Hollywood, como un país con violencia y narcotráfico. Sin embargo, producciones como Betty la fea ayudan a romper con ese estereotipo y mostrar al mundo el lado más positivo de la nación latina.

Esto es muy valorado por los protagonistas de la novela, quienes destacan que Betty la fea representa la vida real de los colombianos y, especialmente, el humor de la gente de su país.

Natalia Ramírez explicó que: “Cuando murió Fernando Gaitán, mucha gente, muchos periodistas dijeron ‘es el escritor que ha mostrado a Colombia sin un tiro, sin un desnudo, sin groserías; solo a través de historias maravillosas que representan a Colombia’. Como Café con aroma de mujer, Hasta que la plata nos separe, Azúcar, Guajira o como Betty la fea. Sin un solo disparo y sin un solo desnudo. Entonces, es maravilloso haber podido estar ahí.”

Julián Arango acotó que “además, mostrar una cosa que me parece muy importante de Colombia, es el sentido del humor. Y el hecho de que en Colombia, (y) creo que en todos los países, por algo nos identificamos. Pero este sentido del humor colombiano que tiene Betty la fea es muy particular y muy propio; pero es muy universal. Entonces, creo que es algo de lo que yo me siento muy orgulloso.”

“Y las veces que he tenido la oportunidad de viajar, encontrarse uno con colombianos; hay una sonrisa en los ojos del colombiano que nos gusta transmitirle al mundo”, agregó.

Sobre lo mismo, Lorna Cepeda comentó: “Creo que aparte de todo lo que han dicho, que es absolutamente cierto, sí se siente uno como bien (de) haber estado en una serie en que se ha mostrado otra cara de Colombia. Y cuando uno sale de Colombia, realmente mucha gente te dice eso, exactamente eso: ‘Qué bien que se muestre Colombia de otra forma, como es, como nos pasa, como nosotros lo vivimos’. Y uno sentir ese apoyo también ha sido increíble.”

Natalia cerró recalcando que “Y que si no es por el humor que tiene el colombiano, tal vez seríamos un país muy triste por todo lo que nos ha pasado. Creo que el humor nos ha salvado.”