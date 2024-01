Sydney Sweeney está viviendo el momento que siempre soñó desde que era una niña y anhelaba ser una actriz de Hollywood.

Sobre todo, ahora que protagoniza la comedia romántica del momento, Cualquiera menos tú, la que protagoniza junto a Glenn Powell, uno de los proyectos que la tiene en todos los cines convirtiéndose en la reina de las “romcom”.

La rubia bomba de Estados Unidos comienza a cosechar más de una década de trabajo, que a sus 26 años la tiene disfrutando de una popularidad mundial que explotó cuando interpretó a “Cassie” en Euphoria.

Aunque antes trabajó en varios proyectos, sin duda alguna la serie de HBO Max la posicionó para subir en popularidad y con su talento, ganarse un espacio en Hollywood, uno que aprovecha al máximo.

Por lo mismo, no tiene miedo de coquetear con su compañero de reparto frente a las cámaras cuando hay que dar un espectáculo o enfrentarse a papeles desafiantes, que la harán trabajar como nunca imaginó.

Una carrera que va sólo en ascenso, acompañada de una serie de campañas publicitarias que abultan su billetera, un premio a su belleza, cercanía y talento.

Sydney Sweeney: la niña que quería ser actriz

Cuando Sweeney tenía 3 años y vivía en su natal Spokane, en el estado de Washington, supo que quería ser actriz mientras disfrutaba hacer volar su imaginación montando obras de teatro para sus abuelos.

Era algo que siempre deseó hacer, por lo que cuando a los 11 años le presentó a sus padres un plan de negocios para convertirse en actriz, su seguridad les impresionó y decidieron acompañarla en su sueño de llegar a Hollywood.

Así lo contó en entrevista con El País, donde indicó respecto de sus padres, “les hice cambiar de opinión con una presentación en la que explicaba qué necesitaba hacer los próximos cinco años, como conocer directores de casting, ir a audiciones para cortos, películas de estudiantes o anuncios. Quizás, con suerte, ahí conocería a un representante que me conseguiría audiciones para proyectos más grandes”.

Ahí es cuando la vida de Sydney cambió para siempre, luego que consiguiera un pequeño papel de una frase para una película de zombies.

Le pagaron 200 dólares por dos semanas de trabajo, y desde ahí nunca paró de buscar una oportunidad para cumplir sus sueños.

Trabajó buscando nuevos papeles y recibió muchos rechazos, sin embargo, cada vez que la aceptaron dio lo mejor de sí para volver a conseguir un rol. Estuvo en series como 90210, Grey’s Anatomy o Pretty Little Liars.

Así lo hizo cuando la seleccionaron para “El cuento de la criada”, su primer papel importante en una producción de la televisión norteamericana, que hizo que todos la miraran.

El trampolín en Hollywood

Desde que tomó ese papel que estuvo en 6 capítulos de “El cuento de la criada”, Sydney supo que su carrera despegaba a lo grande.

Lo que vino después fue Euphoria, en donde interpretó a “Cassie”, la mejor amiga de Maddie. Pese a que encarnaba a la supuesta “rubia tonta” de la serie, detrás de su personaje había mucho más que contar.

Ese personaje la consagró como uno de los rostros revelación de Hollywood en 2019, cuando se emitió la primera temporada. Desde ahí, la joven solo cosechó éxitos.

Entró a participar en varios proyectos exitosos en Hollywood y se topó con The White Lotus, la cual contaba con un elenco de lujo que incluía a actrices como Jennifer Coolidge.

Interpretando a Olivia Mossbacher, la joven nunca imaginó que lograría dos nominaciones a los Premios Emmy por sus dos papeles más importantes hasta el momento.

Aunque no ganó, se permitió subir su reacción hablando con su madre cuando se enteró de la nominación, llorando de emoción por sus dos nominaciones y agradeciéndole públicamente, porque como dijo, pese a los altos y bajos, lo habían logrado, recogió ET.

Luego de eso, se revelaron las ofertas, papeles en nuevas películas e incluso interpretar a Julia Carpenter en Madame Web de Marvel.

Seguramente en ese momento, su plan de negocios de la infancia iba tal como lo había imaginado, o quizás, mucho mejor.

Una chica de negocios

Desde que se hizo famosa nunca dudó en aprovecharlo, por lo que pronto comenzó a ser rostro de marcas como Armani Beauty, Miu Miu, Ford, Laneige o Samsung.

Pero al igual que grandes actrices de Hollywood como Reese Whiterspoon o Margot Robbie, Sweeney montó su propia productora, Fifty-Fifty Films.

Con esta compañía lanzó su primera comedia romántica, “Cualquiera menor tú”, una que se acaba de estrenar en Chile el pasado jueves, pero que ya debutó en Estados Unidos y que tiene a gran parte de sus fans bailando “Unwritten”, la canción de Natasha Bedingfield, en TikTok.

Eso sí, la crítica no ha sido generosa con el film, recibiendo duros comentarios como el de David Rooney para The Hollywood Reporter, quien indicó: “Ni la química cinematográfica ni las risas pueden ser manufacturadas, especialmente con la clase de guion vulgar de ‘Anyone But You’, que no hace nada por reanimar el moribundo género de la comedia romántica de estudio”.

A eso se sumó un precario primer fin de semana en estreno, del que se esperaba reunir al menos 25 millones de dólares, pero sólo alcanzaron 6.

Lo que los ejecutivos de Sony, distribuidora del film, no esperaban es que en los siguientes días la película se transformara en un éxito, un fenómeno inusual en Hollywood.

Según explicó Bloomberg, para el 10 de enero, el film ya era un éxito recaudando 60 millones de dólares y con una estimación de 100 millones de dólares.

Cualquiera menos tú, la nueva película de Sydney Sweeney

Cuando la actriz comenzó a trabajar en esta película en Australia, donde se lleva a cabo la historia, se le vio muy cercana a su co-estrella, Glen Powell.

Sin duda, la química que tienen fuera del set ayudó a crear una expectativa que están aprovechando en los cines para atraer más público.

Especialmente cuando se especuló que mantenían una relación, luego de que el actor terminara su relación mientras grababa la película y se difundieran videos de la pareja coqueteando, algo que no dudan en seguir haciendo si se trata de promocionar la película.

Un juego que bien conoce Sydney, quien hace 6 años está en una relación con Jonathan Davino, de 38 años, con quien se comprometió en 2022, indicó El Mundo.

Sin embargo, eso no le impide seguir con su plan de negocios y utilizar todas las herramientas posibles, incluso el coqueteo en cámara, para seguir en su camino a ser una de las actrices más importantes de Hollywood, un camino que ya cimentó muy bien.