Desde hace algunos días la protagonista de la nueva película Madame Web, Dakota Johnson, se encuentra promocionando la cinta en diversos medios. En ese contexto, la artista realizó una entrevista que se vio empañada por nada menos que un sismo.

La hija de Melanie Griffith estaba conversando con el portal estadounidense de espectáculos, Entertaiment Tonight, cuando el estudio y los equipos comenzaron a mecerse por el movimiento de un sismo.

“¿Es eso un terremoto?, sí, acabamos de tener un terremoto”, se le oye decir a una mujer detrás de cámaras. Enseguida Dakota sonríe de forma nerviosa mirándola muy sorprendida, lo que causa las risas de la mencionada productora.

“¿Es seguro que sigamos sentados aquí?”, le pregunta la actriz estadounidense con un temple muy pacífico pero notoriamente nerviosa. “Fabuloso, eso fue fabuloso”, agrega con sarcasmo.

“Continuemos supongo. Habrá una réplica, ese fue un sismo fuerte. Espeluznante”, cierra Dakota Johnson sin perder la calma.

El origen del sismo, el que fue de una magnitud de 5.7, se originó en Hawaii la semana recién pasada, lo que provocó el movimiento telúrico que interrumpió la entrevista.

Do you think Madame Web saw that earthquake before it happened? 👀 pic.twitter.com/MCUAGtFrOL

— Entertainment Tonight (@etnow) February 10, 2024