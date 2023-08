Los actores principales de The O.C. se volvieron las estrellas juveniles del momento, luego que en 2003 lanzaran la serie que cautivó a los adolescentes de la época. A 20 años de su debut revisaremos qué pasó con ellos y cómo evolucionaron sus carreras.

Uno de los dramas adolescentes que más disfrutaron los millenials es sin duda alguna The O.C., que se emitió entre 2003 y 2007, causando furor en el rating de la época.

El icónico show dejó huella en una generación que siguieron atentamente la vida de los amigos de Newport Beach en el condado de Orange, el mismo donde vivió nuestro querido Pedro Pascal.

La serie mostraba la vida de Ryan Atwood, un chico proveniente de una familia disfuncional que es acogido por Sandy Cohen, un exitoso abogado que lo lleva a su hogar, cambiando la vida del joven, pero también de su familia y la comunidad de Newport.

Ese es el punto inicial para seguir a Ryan, Seth, el hijo mayor de los Cohen y el círculo que forman junto a otros personajes como Marissa, Summer, Luke y los padres Kirsten, Sandy, Julie y Jimmy, interpretados por un elenco de lujo.

Mischa Barton, Adam Brody, Melinda Clarke, Kelly Rowan, Ben McKenzie, Peter Gallagher, Tate Donovan, Chris Carmack y Rachel Bilson fueron los actores que conocieron la fama mundial gracias a este drama.

A continuación revisaremos qué pasó con los jóvenes protagonistas de la serie, adolescentes que a 20 años del exitoso proyecto vuelven a la pantalla a través de HBO Max.

Ben McKenzie en la piel de Ryan Atwood, el protagonista de The O.C.

El protagonista de The O.C lo interpretó Ben Mckenzie, el actor que ya tiene 46 años y continúa una fructífera carrera en Hollywood.

Luego de ser el chico bueno del condado de Orange, Mckenzie no dejó de trabajar y protagonizó otras series de televisión como Southland y Gothan, la serie en la que estuvo durante 6 años filmando 100 episodios, consigna su página en IMDB.

Hace algunos meses reveló en el podcast Welcome to the OC, Bitches, que realizan sus ex compañeras de trabajo, Rachel Bilson y Melinda Clarke, que aún está unido al drama adolescente.

Esto porque a 20 años del estreno, Ben está volviendo a ver la serie, aunque esta vez con un acompañante muy especial, su hija Frances, fruto de su relación con la actriz Morena Baccarin, conocida por sus papeles en Homeland y DeadPool.

“No he estado trabajando en los últimos dos años porque he estado haciendo esta estupidez de los libros, y ellos [los niños] piensan que su madre es genial porque está en películas, pero no están al tanto de mi trabajo”, dijo en conversación con el sitio Entertaiment Weekly.

Aunque su hija es una fanática, tuvo que cortar el panorama después de un par de episodios porque olvidó que en la serie fumaba, bebía alcohol y hay drogas, como cocaína, en la trama. La pequeña quiere seguir viéndola, algo que para él es “adorable y realmente extraño verla con tu hija”.

Ya no está en la actuación, pero acaba de lanzar un libro junto al periodista Jacob Silverman. Se trata de “Easy Money”, en el que recoge la experiencia con las criptomonedas.

Todas querían ser Marissa Cooper o Mischa Barton

Mischa Barton conoció en la interpretación de Marissa estar en la gloria de Hollywood, pero también la peor caída que puedes experimentar en la ciudad de las estrellas.

Se transformó, a los 17 años, en la chica que todos querían ser, protagonista no solo del show, sino que también de las revistas de la época y la prensa rosa.

Era perfecta hasta la tercera temporada, cuando murió su personaje en un accidente de auto, una opción que ella tomó cuando le preguntaron qué destino quería para Marissa, luego de renunciar al programa.

La decisión provino de lo que vivió en el lugar, señalando que sintió acoso mientras trabajó en la serie, además de indicar: “Había gente en ese set que era muy mala conmigo. No era el entorno más ideal para una chica joven y sensible que acababa de ser empujada al estrellato”, consignó El País.

Una declaración que recién 15 años después del estreno de The O.C. pudo explicar, cuando señaló lo incómoda que se sentía en el equipo de trabajo, aludiendo a que sus compañeros no la protegieron, algo que hace algunos años sentía vergüenza de contar.

Lo anterior, considerando además lo que vivió al salir del show, siendo condenada a tres años de libertad condicional por conducir ebria, sufrir una sobredosis que la llevó a un centro psiquiátrico y el litigio con su madre, a quien acusó de robo.

Aunque después del show intentó una carrera en el cine, los proyectos no lograban despegar. Sin embargo, de igual manera quiso sacar provecho de la serie participando en la primera temporada de The Hills, un reality de éxito internacional que se inspiró precisamente en The O.C, la serie de la que fue la estrella, consignó La Vanguardia.

El personaje más querido de The O.C., Seth Cohen

Interpretado por Adam Brody, Seth Cohen se ganó el corazón de todos redefiniendo el concepto de nerd que tenía la televisión de esos años.

Fanático de los comics, la cultura japonesa, bandas indies y Death Cab for Cutie, conectó con la audiencia al ser “nerd”, pero tener vida social activa y a juicio de muchos un buen gusto para vestir.

Este papel puso en el radar de Hollywood a Adam Brody, quien vio su carrera despejar gracias a este show, participando en proyectos como “Sr. y Sra. Smith”, “Noche de Bodas”, “Entre mujeres”, “Scream 4”, “La hija de mi mejor amigo” o el éxito “Shazam”.

Además de su fructífera carrera, se casó con otra protagonista de una serie adolescente, Leighton Meester, quien estuvo en Gossip Girl, con quien tiene 2 hijos.

El actor es uno de los que se manifestó respecto de una posible vuelta de The O.C., 20 años después, aunque fue categórico en una condición.

En conversación con E!News, le preguntaron si volvería a Newport Beach, contestó “¿Si hubiera una razón, como una idea realmente inspirada? Sí”.

Aunque para terminar agregó: “aparte de eso, probablemente no. No. Y por ‘idea inspirada’, me refiero a montones, montones de dinero”.

Rachel Bilson: ahora, tiene un podcast de la serie

Antes de que Rachel Bilson estuviera en The O.C., era conocida por participar en producciones como “Buffy, cazavampiros”.

Sin embargo, interpretar a Summer Roberts, la mejor amiga de Marissa Cooper, una chica abandonada por su madre, se transformó en su palanca de ascenso en Hollywood.

Pasado su tiempo en la serie, participó en otras producciones como “Nashville”, “Doctora en Alabama” o “Take Two”.

Sin embargo, sigue profundamente ligada a The O.C. a través de “Welcome to The O.C., Bitches!”, el podcast que conduce junto a Melinda Clarke, otra actriz de la serie que interpretó a Julia Cooper, la madre de Marissa, con quien desde 2021 rememoran su paso por uno de los dramas adolescentes más famosos de la historia, consignó Vogue.

En el podcast han estado actores como Ben McKenzie, Peter Gallaguer, Chris Carmack, Tate Donovan e incluso, Adam Brody, quien se reencontró con Rachel, su ex pareja.

Pero también participan escritores, productores y parte del equipo que llevó la serie, además de algunos fans marcados por la historia de Newport Beach.

Aunque el capítulo más esperado es sin duda en el que estuvo Mischa Barton, con quien revivieron su participación en la serie y el momento culmine de su paso por The O.C.

No pudieron aguantar las lágrimas en un episodio de culto para los fans, donde Barton señaló, “Creo que probablemente solo lo he visto una vez en mi vida”, consignó Entertaiment Weekly.