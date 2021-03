La actriz Rachel Bilson (39), conocida por haber participado en la serie The O. C., reveló que el actor Rami Malek (39) se molestó luego que ella publicara una fotografía de ambos en su adolescencia. El hombre, incluso, le pidió bajar la captura de internet.

La imagen, colgada en Instagram en febrero de 2019, los muestra disfrutando de una fiesta en Nueva York. Habían sido amigos de jóvenes, tras haber asistido juntos a la escuela secundaria Notre Dame en Sherman Oaks, California, recoge el sitio Entertainment!

La fecha escogida para publicar la fotografía no fue al azar. En ese momento, Malek estaba gozando de amplia fama tras haber protagonizado la película Bohemian Rhapsody, con la que ganó un Óscar en la categoría de Mejor Actor.

En conversación con el podcast Armchair Expert, Bilson recordó que “puse una foto de nuestro viaje de fin de curso a Nueva York, a Broadway. Éramos muy nerds, puse la foto más tonta de nosotros. Pero la compartí porque era divertida y creo que es muy importante ser capaz de reírse de uno mismo”.

“Él tenía una cadena de oro y escribí: ‘Rami, ¿dónde conseguiste la cadena de oro?’. Estaba siendo graciosa, éramos buenos amigos”, agregó.

Y si bien luego le escribió un mensaje de apoyo frente a su éxito en la industria cinematográfica, aseguró que la respuesta que recibió no fue la esperada.

“Fue directo a ‘te agradecería mucho que quitaras eso, cuido mucho mi privacidad’. Empecé a tener mucho calor, empecé a sudar y me puse muy nerviosa”, contó.

Por el momento, el actor que también participó de Una noche en el museo y Battleship, no se ha referido a los hechos.

La fotografía fue replicada por el periodista Cole Delbyck del Huffington Post. Puedes verla a continuación:

this is a photo of rachel bilson and *checks caption* rami malek???? pic.twitter.com/et6IL0RwxX

— Cole Delbyck (@coledelbyck) February 1, 2019