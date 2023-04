El 7 de abril se lanzó la nueva temporada The Capture en Lionsgate+, la cual vuelve a hacerse cuestionar si realmente podemos creer en lo que vemos.

La serie de ficción es protagonizada por Ron Perlman y aborda la amenaza de las nuevas tecnologías.

Esta vez Gran Bretaña está acorralada: noticias hackeadas, medios manipulados e interferencia en la política.

Atrincherada en la propia unidad de corrección de Reino Unido, la inspectora Rachel Carey se encuentra en medio de una nueva conspiración – con un nuevo objetivo. ¿Pero cómo puede resolver este caso, si ni siquiera puede confiar en sus colegas más cercanos?



The Capture regresa

La segunda temporada continúa la narración de la primera, lanzada en 2020, un thriller capturado en las cámaras de CCTV de la ciudad, los nuevos seis capítulos incluyen a esos asesinos “invisibles”, el aterrador auge de la tecnología deepfake, la tensión cada vez mayor entre el gobierno y la Big Tech, y la corrupción en el corazón de los medios británicos.

“La segunda temporada toma el concepto de la inteligencia artificial y la tecnología defectuosa y los hace aún más aterradores y más relevantes que la primera temporada”, explicó el creador, guionista y director Ben Chanan a CineVista.

“La serie ya se amplía para incluir personajes de todo el mundo, de América, de China y de más allá. Si te gustan los thrillers de conspiraciones y las series de televisión que se centran en los miedos y la tecnología contemporánea, creo que te va a gustar”, añadió.

Más allá de la ficción

De hecho, el tema del deepfake, no sólo algo presentado en la serie, sino que es un problema presente en la geopolítica. “Lo vimos hace poco con la guerra de Ucrania, cuando circuló un video de Zelenskiy rindiéndose, que no era real y que se emitió en varios países y fue rápidamente denunciado como falso”, explicó.

“No era convincente, al menos no lo era para la mayoría de la gente, por fortuna, pero se pueden imaginar que sólo con la tecnología cada vez mejor y mejor, la idea de que alguien inicie o detenga una guerra mediante el uso de tecnología falsa, no parece ahora tan descabellada, así que creo que hay un gran desafío, en cuanto a esto, en términos de seguridad global y de la política”, reflexionó.

The Capture es creada y escrita por Ben Chanan y dentro de los miembros del cast estarán Holliday Grainger (Strike) como DCI Rachel Carey, junto con Ron Perlman (Hand of God), Ben Miles (Devils), Lia Williams (The Crown), Cavan Clerkin (The Last Kingdom), Ginny Holder (Avenue 5) y Nigel Lindsay (The Salisbury Poisonings).

Dentro del nuevo reparto de la segunda temporada, está Paapa Essiedu (Gangs of London, The Lazarus Project) en el rol de Isaac Turner MP, un joven y exitoso político. Él se une al cast junto a Indira Varma (Game of Thrones), Andy Nyman (Hanna), Charlie Murphy (Peaky Blinders) y Rob Yang (Succession).