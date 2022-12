Importantes tráilers son los que se han revelado en el evento de cultura pop, siendo el de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 uno de ellos.

En el adelanto, de casi dos minutos de duración, se muestran los orígenes de Rocket, siendo uno de los avances más emotivos de los que hemos podido ver.

A su vez, Indiana Jones volverá con una quinta entrega con Harrison Ford nuevamente como protagonista. La cinta será estrenada en el primer semestre del próximo año.

Por su parte, se confirmó que The Mandalorian regresará en gloria y majestad con una tercera temporada en marzo de 2023.

A continuación te dejamos con los anuncios más importantes de esta primera jornada de la Comic Con Experience Sao Paulo.

Su tercera temporada debutará el 1 de marzo de 2023.

The Mandalorian and Grogu return March 1 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/XE8lT7VPma

— Disney (@Disney) December 1, 2022