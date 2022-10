Con la temporada 4 en pleno rodaje, Amazon reveló las primeras imágenes de 2 nuevos personajes de la serie de “The Boys”, que se transmite vía streaming, por la plataforma de Prime Video.

Por ahora, se desconoce la fecha de estreno de la nueva entrega, al igual que el rol que cumplirán las nuevas incorporaciones en la producción.

Este martes, Amazon, la compañía a cargo de la adaptación a la serie del cómic de “The Boys“, anunció el nombre de 2 nuevos personajes que se sumarán al actual elenco.

Fue por medio de imágenes publicadas en la cuenta oficial de Twitter de la serie de streaming, en que se dio a conocer la identidad de las nuevas heroínas.

En concreto, se trata de Sister Sage, interpretada por la actriz Susan Heyward, quien “ya está mil pasos por delante de ti”, y de Firecracker, quien es llevada a la pantalla por Valerie Curry, que “tiene un fusible corto”, según la publicación.

Así, las actrices se suman a la incorporación de Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead) a la temporada 4, quien, según el sitio Deadline, participará como estrella invitada recurrente.

En tanto, los trajes de los nuevos personajes recién anunciados para “The Boys”, fueron diseñados por Laura Jean Shannon, la misma que estuvo a cargo del vestuario del personaje de Soldier Boy, en la temporada 3, acorde a lo indicado por la revista, Variety.

Vale recordar que Amazon aún no comunica la fecha de estreno de los nuevos capítulos, pero ya se sabe que las grabaciones comenzaron en agosto pasado.

De igual forma, no hay noticias sobre el rol de los personajes que incorporan, a pesar de que hay ciertas referencias en los cómics. Esto último, porque la producción suele cambiar la historia original al llevarla al formato de la serie.

Meet Sage. She’s already a thousand steps ahead of you.

And let's just say Firecracker has a short fuse. pic.twitter.com/Ci3li8j1LJ

— THE BOYS (@TheBoysTV) October 10, 2022