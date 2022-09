Durante la jornada de este miércoles, Eric Kripke, el showrunner de la serie de “The Boys”, realizó duros comentarios por medio de su cuenta de Twitter, a quienes envían mensajes misóginos a la actriz que interpreta a Starlight.

Anteriormente, Erin Moriarty, quien da vida a la heroína, acusó que recibe insultos y malos tratos por su personaje en la serie de Amazon Prime.

“¡Hola trolls!”, es el comienzo del tuit de Eric Kripke, el encargado de llevar adelante “The Boys”, para defender a Erin Moriarty (Starlight), por los supuestos mensajes machistas y misóginos.

“Uno, esto es literalmente lo contrario del maldito mensaje del programa”, dijo en su red social, y agregó que “están causando dolor a personas reales con sentimientos reales”.

En ese sentido, el hombre detrás de la serie no convencional de superhéroes, llamó a quienes envían este tipo de mensajes a ser amables.

“Se amable. Si no puedes ser amable, come una bolsa de penes, vete al sol y no mires ‘TheBoys’, no te queremos”, concluyó.

Hi trolls! One, this is literally the opposite of the show's fucking message. Two, you're causing pain to real people with real feelings. Be kind. If you can't be kind, then eat a bag of dicks, fuck off to the sun & don't watch #TheBoys, we don't want you. #TheBoysTV https://t.co/ZQmRlljyS6

— Eric Kripke (@therealKripke) September 7, 2022